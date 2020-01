https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.01.2020

13:58

Carta Abierta de un Socio Tatengue

He decido escribir esta carta abierta en el día de hoy miércoles 8 de Enero de 2020. Como muchos socios de mi querido Club Atlético Unión, ayer decidí ir a participar de la asamblea extraordinaria donde debía tratarse la aprobación del balance 2018-2019, con la sola finalidad de escuchar a los que saben, escuchar todas las campanas y poder sacar mis propias conclusiones, pero también apoyar a mi Unión de Santa Fe.





Debo dejar claro que no participo de ninguna agrupación política, soy socio del club desde hace más de 18 años y desde hace muchos con el grupo familiar completo, sólo por el hecho de querer ayudar a mi club. En realidad fui socio desde los 5 años de edad, pero cuando mi viejo se fue, cuando yo tenía 10 años, no pude volver a ser socio hasta los veintilargos, que pude tener un trabajo estable. Pero siempre que podía, conseguía unos mangos para poder ir a la cancha.

Miren que he visto jugar mal a Unión….

Pero nunca me fui tan triste como ayer de mi querido Club….

Voy a describir, lo que vi ayer, desde mi humilde posición, desde fuera de todo:

*Una Comisión Directiva con una soberbia tan alta como la supuesta deuda que dicen algunas personas tiene el Club con ellos. *Una organización casi delictiva, que había preparado la asamblea para que nadie pudiera hablar, opinar o debatir. Nadie pudo enterarse de los estados contables. Nadie pudo consultar tampoco sobre los estados contables. Cuando el orador que estaba al micrófono, el pobre contador que estaba haciendo preguntas más que interesantes, lo empezaron a agredir (el mismo presidente del club lo agredió!!) y comenzó la triste debacle….

*Patoteros y apretadores, que ahora me estoy enterando por los medios de comunicación, ALGUNOS SON PARTE DE ESTA COMISIÓN DIRECTIVA. Nada tiene que ver con la Barra del Club como alguno seguramente va a querer asociar. Los hinchas de la Barra, siempre están en las Asambleas, siempre acompañan y jamás han maltratado a nadie, ni insultado. Había un tipo que no paraba de agredir e increpar físicamente a cuanto quisiera levantar la mano y pedir la palabra, Y ESA PERSONA ES DIRECTIVO. Y es la misma persona que ya lo había hecho en la Asamblea anterior; a la cual también concurrí y que de verdad estuvo muy buena porque todos hablaron y todos expusieron (oficialismo y oposición). Muy lejos de lo que vivimos anoche.

*Un Presidente, al cual, hasta ahora, había intentado acompañar (aunque sea desde lo ideológico), pero que anoche me dejó claro que no es más que un patotero, un maleducado y se pasó por el traste a los cientos de socios que fueron allí con la intención de poder escuchar sobre la situación del Club.

*El Presidente del Club le faltó el respeto frente a todos a un socio cuando estaba hablando… No lo dejaron terminar de hablar. Una de las peores vergüenzas que he visto en mi vida. El mismo Presidente le quiso intentar pegar a otro socio !!

*Si antes tenía dudas, ahora creo que mi panorama está un poco más claro. Nadie va a comportarse de esa manera, rodeándose de patota (seguramente paga) si no tiene algo que esconder o está tan sucio que la mugre le tapó la visión objetiva. Los hombres de bien no se manejan así por la vida. Los dirigentes que todos queremos, no patotean, no agreden, no arman un montaje para despachar algo rapidito sin que nadie puede siquiera saber que objeciones hay.





*No había ninguna duda que el balance iba a ser aprobado. Eso es clarísimo. Era lógico que el oficialismo iba a llevar la cantidad de manos necesarias para dejarlo aprobado. Incluso algunas agrupaciones ya se habían referido públicamente al tema diciendo que iban a votar a favor de la aprobación. Si ya tenían la tranquilidad de lograr lo que querían. Entonces, por qué no dejar hablar, por qué todo así ? No lograron otra cosa que poner un manto de obscuridad sobre lo que ya no estaba tan claro. La primera vez en mi vida que siento tanta vergüenza por la gente que administra el Club. Y mirá que hemos tenido cada uno… Hablé con mucha gente grande, que tiene toda una vida de socio en el Club y todos me dicen que jamás habían visto algo como lo que pasó ayer.

*Les hicieron creer a muchos socios que si este balance no se aprobaba, el Club iba a ser sancionado fuertemente, asustando con quita de puntos y hasta desafiliación. Saben qué? Me tomé el trabajo de buscar y leer el reglamento de Superliga. Y para que eso pase, deben pasar algunas instancias más de incumplimiento y sanciones económicas. Algo me empieza a oler mal. Esa jugada solamente lo hace alguien que no tiene buenas intenciones, eso es terrorismo psicológico. Perdón, pero es mi humilde opinión.

*Tengo un amigo personal cercano al juzgado que tiene la causa (que realizó el allanamiento al club y casas particulares). Y quieren saber algo? Nada tiene que ver esa causa con la denuncia que hicieron los 3 socios…

Cosa que anoche nos quisieron vender en más de una oportunidad.

La denuncia de los 3 socios es contra el Sr. Luis Sphan, no contra el Club. Nada tiene que ver con esa causa.

Es otra causa completamente diferente.

La causa y los allanamientos son producto de la Denuncia que eleva la IGPJ directamente a la justicia. Es la IGPJ la que dice que algo raro pasa en nuestro Club.

Porque nos venden otra cosa y no nos cuentan la verdad?

Empecemos a abrir los ojos hermanos tatengues…

Otra vez seremos el “hazme-reír “ de todo el periodismo deportivo nacional. Tengo tanta desilusión encima que casi no pude dormir anoche. Así que ahora empiezo a atar algunos cabos sueltos. Y quiero cerrar esta carta dirigiéndome a esta Comisión Directiva y a su Sr. Presidente…

Si dicen querer a nuestro Club, POR FAVOR:

Pidan disculpas Ud., Sr. Luis Sphan y toda su comisión directiva, por la falta de respeto a TODOS LOS SOCIOS PRESENTES. Pidan disculpas con nombre y apellido a los 3 socios que agredieron.

Desvinculen en forma inmediata de la Comisión Directiva a los patoteros que anoche agredieron a socios del club. Si quieren hablar de transparencia y hacer las cosas bien, les digo que EQUIVOCARON EL CAMINO. Mostraron la faceta más obscura y preocupante que nadie quiere para nuestro Club. Muchos socios, como yo, ahora empezamos a entender algunas cosas. Ahora también estoy preocupado. Y con esto sólo consiguieron avivar aún más el fuego de la oposición. Oposición a la cual sinceramente no había escuchado nunca, pero que ahora me voy a tomar el tiempo de escuchar lo que dicen cada uno.

NO TRATEN A LA GENTE CÓMO BASURA.

Ningún socio e hincha de Unión se merecen ser tratados como lo fueron anoche.

PORQUE LO QUE ANTES PENSABA QUE ERAN INFORMACIONES FALSAS PARA INTENTAR TUMBARLO, AHORA TENGO UNA DUDA TAN GRANDE COMO LA DEUDA QUE UD. NOS RECLAMA .

Pero de eso se encargará la Justicia y la Justicia divina….





Muchas Gracias por leer estas palabras.

Fernando, 42 años, Tatengue hasta la muerte.

PD: Perdón que no me identifique como lo haría habitualmente con nombre apellido, dni y numero de socio. Pero no quiero que la patota me alcance a mi también. Ya es claro como operan