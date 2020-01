Berni dijo que hay más de 4.300 presos alojados en comisarías bonaerenses con capacidad para 1.700

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró este miércoles que en las comisarías de la provincia hay alojados más de 4.300 detenidos cuando la capacidad total es de 1.700, por lo que consideró que se debe llevar adelante una "reforma estructural" que permita a los presos trabajar a cambio de lograr reducciones en sus penas.

"Hay que generar reformas no solamente en el sistema de seguridad sino también en el sistema penitenciario, para que la persona que sale del sistema penitenciario pueda tener la capacidad de reinsertarse, que no sea el Estado quien la excluya. Tenemos que tener una mirada inclusiva no solo una mirada social sino también preventiva", explicó el ministro en declaraciones al canal América.

"Yo creo que tenemos que ir a un modelo como el de Brasil, el uno por uno: un año de trabajo productivo, haciendo escuelas, viviendas, por un año de libertad y que en ese año ingrese el Estado con todo su esfuerzo para enseñarle un oficio, generarles una orientación, una educación", agregó.

En la actualidad, la Ley de Ejecución Penal de la provincia prevé en uno de sus artículos, una rebaja en la pena a razón de diez días por año de prisión para los presos que "demuestren buena conducta, espíritu de trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal".

Esa recompensa para el interno, queda a criterio del Juez de Ejecución o del Juez competente, pero a criterio del flamante titular de la cartera de seguridad, es escaso el incentivo.

Tras informar que el "85 por ciento de los delitos importantes son cometidos por reincidentes", Berni consideró que hay que tener una "mirada integral" y que las penitenciarias deben servir para "resocializar", ya que "si al preso no se le generan las condiciones de resocialización ha pasado inútilmente por la cárcel".

Otra problemática: la falta de profesionalización de la policía

Consultado sobre cuál es el mayor problema con el que se encontró al asumir el ministerio, el funcionario dijo: "Sin ninguna duda la falta de profesionalización de la policía".

"De los 90 mil efectivos que tiene la fuerza, casi 40 mil están sumariados", expresó Berni, quien agregó que, de acuerdo a encuestas realizadas, "la policía bonaerense tiene un ocho por ciento de aceptación y un 92 por ciento de rechazo".

"Se han generado dentro de las fuerzas diferentes sectores con diferentes reformas inconclusas, como policías locales, comunales. La policía perdió la cadena de mando y de comando, eso es gravísimo", consideró.

Al respecto, se refirió al "caso (del policía Luis) Chocobar", recordó que era miembro de la Policía Local y dijo que es el ejemplo de la "mala capacitación".

"Con una capacitación de cuatro meses, los largaron a la calle, tuvieron 6 o 7 años en la calle y entre ellos y el jefe de esta policía local no hay nadie en el medio. Nadie puede ejercer la actividad policial aprendiendo en cuatro meses, y se requiere no solamente un aprendizaje por conocimiento sino también por simpatía, ya que es muy importante tener un tutor, un oficial o suboficial al lado que lo vaya guiando", concluyó al respecto el ministro bonaerense.

