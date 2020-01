https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 08.01.2020 - Última actualización - 17:01

17:00

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea Directa

>> Medicamento oncológico (UNA LECTORA)

“Se solicita ayuda para conseguir el siguiente medicamento oncológico: Anastrozol. Es para una amiga que no lo toma desde el sábado, ya que su obra social hace bastante que no cuenta con esta medicación, por ende no se la dan. A quien pueda ofrecer su ayuda, le pedimos que se contacte al siguiente teléfono: 155 - 066903 (Natalia), WhatsApp: 342 - 5066903. Muchas gracias”.



>> Cama ortopédica (GRISELDA)

“Se solicita colaboración para poder conseguir una cama ortopédica (a préstamo o saber dónde se puede conseguir sin comprarla), para una enferma oncológica, si fuera con el correspondiente colchón, mucho mejor. Para comunicarse: 154 082671 (Carina), (WhatsApp 342 4082671). Desde ya, muchísimas gracias”.



>> Escuchar la otra campana (JUAN ESTADEMAN)

“Si bien no comparto la línea editorial, reconozco que El Litoral es un prestigioso medio. Soy su lector desde hace 35 años, que compra el diario todos los días, y le quiero pedir al periodista Alaniz que, por favor, en esa suculenta página de los sábado que tiene, que hable del señor Varisco, ex intendente de Paraná, condenado a 6 años y 6 meses de prisión, y también del ex intendente Corral y de la deuda que dejó de $ 1.300 millones y un montón de gente sin cobrar. Lamentablemente, el señor Alaniz de lo único que habla es de la señora Cristina Kirchner, de Alberto Fernández y de todo el gobierno, que en este momento conduce éste último, quien ha ganado muy bien las elecciones frente al macrismo. Me gustaría que le dedicara una página entera a hablar de Corral y de Varisco, para que la gente se entere, porque escuchamos una sola campana, hablando siempre del gobierno kirchnerista, de Cristina que está procesada, etc., etc. Según he leído, Macri tiene 92 procesos en marcha. A ver si este señor Alaniz habla al respecto y no elude estos temas”.



>> La Caja de Jubilaciones hoy (UNA JUBILADA PROVINCIAL)

“Me preocupa que volviera como director de la Caja de Jubilaciones el abogado Humberto Giobergia, quien fuera interventor durante la gestión del Ing. Obeid. No me olvido de mis sufrimientos para obtener mi jubilación, que incluso, como otros jubilados, tuvimos que pagar a estudios jurídicos para obtenerla y desactivar un decreto del gobernador Reutemann, con la sola firma del ministro de Educación, el Bioq. Rébola, que no correspondía aplicar a docentes que aportamos de acuerdo a la ley y con una carrera docente impecable. Temo por la Caja de Jubilaciones y por la obra social bajo la gestión del peronismo, porque tengo muy buena memoria de los sufrimientos pasados. Gracias por publicame este mensaje”.



>> Mugre y yuyos (BLAS GÓMEZ)

“Al intendente Jatón: leí en El Litoral sobre la mugre que sistemáticamente se observa en los piletones del Parque del Sur. Pregunto: ¿hay empleados para hacer el trabajo, hay materiales, herramientas, bolsas de residuos? Entonces, ¿para cuándo señores? La ciudad es una completa mugre, yuyales por todos lados. ¿Cuándo la Municipalidad va a empezar a trabajar en la ciudad?”