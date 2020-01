Misiones declara "alerta máxima extrema" por peligro de incendios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ante la prolongada sequía (en algunos lugares no llueve hace 15 días), rige la «alerta máxima extrema» en Misiones ante el peligro de los incendios y desde Ecología reiteran que está prohibida la quema de pastizales y campos en la provincia.

Desde el Plan Provincial del Manejo del Fuego y Alerta Temprana del Ministerio de Ecología de la provincia, se informó que la situación es crítica en estos momentos con una «alerta máxima extrema» en todo el territorio provincial.

El Coordinador Provincial del Plan de Manejo del Fuego, Rafael Jacovich, manifestó el diálogo con Misiones OnLine que desde el organismo «se intensificaron los patrullajes con las brigadas en los distintos municipios, se están combatiendo focos de incendios menores, quemas de pastizales en las banquinas de las rutas y hasta el momento no hay denuncian de incendios forestales mayores». No obstante aclaró que en cada municipio los bomberos voluntarios o de la Policía provincial acuden extinguir focos ígneos en zonas rurales, que por suerte no se extienden y son combatidos rápidamente.

De igual manera, Jacovich reiteró que «existe un alerta máximo extrema» en Misiones y remarcó la prohibición de quema de pastizales y campos en la provincia. Como sí también reiteró la recomendación a las personas a tener cuidado cuando utilizan fuego y a los automovilistas, a no tirar colillas de cigarrillos a la vera de los caminos. El funcionario sostuvo que la provincia está preparada con los elementos disponibles (dos aviones -un hidrante y uno de vigía-) móviles y personal en el Plan Provincial de Manejo del Fuego con asiento en las ciudades de Apóstoles y Eldorado para combatir los incendios.

Plan de manejo del fuego

Está área se desprende del la Dirección Bosques Nativos y tiene por finalidad monitorear a toda la provincia y emitir todos los índices de peligrosidad de incendios con datos que son proporcionados por las distintas estaciones meteorológicas de la región.

El Plan de Manejo del Fuego alcanza solo a incendios rurales y forestales, priorizando los parques provinciales, áreas naturales protegidas y todo lo que esté relacionado en materia de incendios de interface. De acuerdo a la magnitud del incendio el equipo de trabajo comprende a todas las entidades Provinciales tales como Vialidad Provincial, Municipalidades, Defensa Civil, Ejército, Gendarmería, Prefectura, Salud Pública y otros.

Existen dos bases de operaciones y bases áreas con aviones hidratantes, una en la ciudad de Apóstoles y la otra en la ciudad de Eldorado donde se trabaja en forma conjunta con los bomberos voluntarios y de la policía, como asimismo consorcios forestales y empresas privadas. Todos los incendios son reportados en forma inmediata a la Nación con las coordenadas correspondientes, de ésta forma se realiza el seguimiento del mismo por GPS instalados en los aviones y autobombas, por lo que, de haber otro incendio, se prioriza el de mayor riesgo ó se envían otras fuerzas.

Por su parte la Unidad de Bomberos Voluntarios de San Vicente informó que «en lo que va de la semana acudieron a combatir diez incendios de pastizales y pinares en la Zona Centro». Los Bomberos manifestaron que hace mucho tiempo que no llueve fuerte en la zona, solo caen chaparrones esporádicos, por lo que se intensifica las campañas de prevención en sectores rurales o barrios alejados del centro de los municipios y se advierte a los vecinos sobre la quema de basurales y pastizales.