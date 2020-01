"Hay que meter a Unión por primera vez en la Libertadores"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El defensor tatengue, hoy convertido en referente, llegó silenciosamente y con la misma postura se ganó la confianza de todos. Apuesta a lo grande y dice que “si ganamos los tres primeros partidos, con Argentinos, Estudiantes y River, que están arriba nuestro, estaremos muy cerca de la punta”.

Enviado Especial a Mar del Plata

Tan en silencio llegó a Unión como en el mismo silencio se refugió para crecer como jugador y demostrarle a Madelón que no sólo podía ser una alternativa desde el banco (como suplente en ese momento de Bruno Pittón), sino que podía pelear una titularidad como marcador de punta y también como central, puesto en el que siempre cumplió cuando tuvo que reemplazar a Bottinelli o formar parte de una línea de tres zagueros con dos laterales, algo que Madelón utilizó, no tanto de manera recurrente pero sí esporádicamente y cuando las circunstancias lo exigieron.

Claudio Corvalán no es de los jugadores que más se nombra en Unión, pero se ha convertido en un jugador que hizo lo suficiente para ser considerado y para brindarle alternativas y variantes al entrenador. Y si bien Madelón no lo va a reconocer por su afán –entendible por cierto- de ser ecuánime con todos sus futbolistas, Corvalán hoy es un jugador en el que el técnico confía muchísimo. Y por eso se tiene ganado el puesto de titular.

Admite que el sueño es que Unión llegue a clasificar a la Libertadores. De eso hablaron muchos de sus compañeros cuando se inició la Superliga, pero como los resultados no fueron los esperados y hubo mucha irregularidad en el segundo semestre, ese objetivo quedó momentáneamente al margen, tapado o guardado en algún cajón que hoy Corvalán se anima a abrir reconociendo a los cuatro vientos que lo que queda por obtener, como paso siguiente, es eso: clasificar a Unión para jugar por primera vez la Libertadores.

-¿Cómo viene la pretemporada, Claudio?

-Fuerte, dura y sabiendo que tenemos muchas cosas por delante en este año. El fútbol tiene una dinámica que impide relajamiento. Nosotros tenemos que estar a punto en los pocos días de pretemporada.

-¿Por qué consideran que el rendimiento del equipo fue tan irregular?

-No tengo una explicación, pero sí te puedo decir que el torneo en general fue irregular. No fuimos solamente nosotros los irregulares, le pasó a varios o a la gran mayoría. Hay tres partidos de diferencia entre casi todos, no es tanto. Hay equipos que te juegan 10 puntos un partido y al siguiente te juegan para 5. Nos pasó a nosotros y le pasó a la gran mayoría.

-Le hacía la consulta a Madelón, porque uno se pregunta qué otra cosa se puede pelear en Unión luego de lo que consiguieron, solidificando al club en Primera y clasificando a dos Sudamericana. ¿Te hiciste esa pregunta?

-Sí, claro. Nosotros tenemos que estar lo más alto que podamos y el objetivo es que Unión juegue la Libertadores por primera vez. Tenemos que jugar con Argentinos, Estudiantes y River en una semana y los tres están arriba nuestro. Entonces, lo que pienso es que si ganamos los 9 puntos, estaremos muy cerca de la punta, con seguridad.

-¿Cómo ha sido tu semestre?

-Jugué la mayor cantidad de partidos, creo que sólo me perdí el último. De a poco me iré soltando más y aportando mi granito de arena para el equipo.

-Siempre digo que la Superliga, por ser un torneo largo, favorece a los grandes. Sin embargo, están Argentinos y Lanús trepados allá arriba. ¿Ves que se puede pelear?

-Hay que proponérselo. Nosotros tuvimos un torneo irregular, pero confiamos en nosotros y creemos que tenemos material para pelear más arriba.

-¿Dónde estás más cómodo?

-De stopper me gusta más, estoy más cómodo. Es un puesto que me gusta. Después, si tengo que jugar por el costado, me ayuda el perfil y puedo cumplir esa función.

-¿Qué sentiste cuando te enteraste de que les tocaba Atlético Mineiro por la Sudamericana?

-¡Parecía a propósito, primero fue el campeón y ahora un grande de Brasil…! Sé que es un partido trascendente para la historia de Unión, pero nosotros tenemos que enfocarnos en los tres primeros partidos de la Superliga, sumar muchos puntos y seguir creciendo en el torneo local. Ya vendrá el tiempo de sufrir esa ansiedad linda de enfrentar a equipos buenos del continente.

-Madelón habló mucho de los 8 partidos en 27 días…

-¡Con nosotros también!... Habrá muchos viajes, tendremos que descansar mucho y que Leo pueda tener recambio, porque eso también es bueno. Por eso, la base de todo el semestre es esto que hacemos en Mar del Plata.

-Quizás el ejemplo de De Rossi no sea el más apropiado, y posiblemente sí lo sea el de Tevez. La pregunta es: ¿se hace cada vez más difícil el fútbol argentino?

-Sí, porque tiene mucha dinámica, mucho roce y a muchos que vienen de afuera les cuesta la adaptación. El jugador grande que está en la Argentina, se puede meter más rápidamente porque ya sabe con lo que se va a encontrar, pero el que viene de afuera tiene un tiempo de adaptación y a veces no la consigue.

-¿Cómo viviste la salida de Juani Cavallaro?

-No sabíamos nada de nada y nos sorprendió. Es un compañero y queremos que le vaya bien. Si es para el bien de él, bienvenido sea. La carrera nuestra es corta y hay que aprovechar si se presenta la ocasión, pero nos lamentamos porque se nos fue un jugador importante.

-¿Qué Unión veremos?

-Con Huracán fuimos combativos y contra Talleres jugamos muy bien y sólo nos faltó el detalle del gol para poder ganarlo. Tenemos que proponernos mejorar y ser ese equipo de dinámica y molesto para el rival. Con Alvarado será un partido de preparación, para ir tomando ritmo y no importa el resultado sino la puesta a punto. Y pensar en Argentinos, donde jugaremos “por los porotos”.