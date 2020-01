https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.01.2020 - Última actualización - 9:56

9:55

Cinemark estrena esta semana “Jumanji: el siguiente nivel”, tercera entrega de la franquicia, estelarizada por Dwayne Johnson y Jack Black. También llega “Cats”, adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, protagonizada por Jennifer Hudson, Taylor Swift, Ian McKellen y Judi Dench.

Dos novedades en la pantalla De la jungla al callejón Cinemark estrena esta semana “Jumanji: el siguiente nivel”, tercera entrega de la franquicia, estelarizada por Dwayne Johnson y Jack Black. También llega “Cats”, adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, protagonizada por Jennifer Hudson, Taylor Swift, Ian McKellen y Judi Dench. Cinemark estrena esta semana “Jumanji: el siguiente nivel”, tercera entrega de la franquicia, estelarizada por Dwayne Johnson y Jack Black. También llega “Cats”, adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber, protagonizada por Jennifer Hudson, Taylor Swift, Ian McKellen y Judi Dench.

Redacción de El Litoral

cultura@ellitoral.com

Cinemark estrena esta semana “Jumanji: el siguiente nivel” (“Jumanji: The Next Level”), película de comedia, aventuras y fantasía dirigida por Jake Kasdan y escrita por Kasdan, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Es una secuela de la película de 2017, “Jumanji: Welcome to the Jungle” y la tercera entrega de la franquicia. Está protagonizada por Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Morgan Turner y Alex Wolff, retomando sus papeles de la película anterior, junto a los nuevos Awkwafina, Danny Glover y Danny DeVito.

En 2019, tres años después de su aventura en Jumanji, Spencer Gilpin, Anthony “Fridge” Johnson, Martha Kaply y Bethany Walker llevan vidas diferentes, pero planean un brunch de reunión en Brantford ese año. Spencer, aprensivo de la reunión debido a la depresión, contempla regresar a Jumanji donde tenía un propósito, y pasa su primera noche mirando el sistema de videojuegos roto que tenía. Al día siguiente, sus amigos visitan su casa y se encuentran con el abuelo de Spencer, Eddie, quien se está recuperando de cirugía de cadera, y el ex amigo de Eddie, Milo Walker, quien está de visita por un motivo desconocido. Al enterarse de que no tienen idea de dónde está Spencer, el grupo busca en la casa y encuentra el juego Jumanji reparado en el sótano. Al darse cuenta de que Spencer regresó al juego, sus amigos deciden seguirlo.

El juego funciona mal cuando se inicia, absorbiendo solo a Fridge y Martha, junto con Eddie y Milo, lo que obliga a Bethany a contactar al compañero jugador de Jumanji Alex Vreeke para obtener ayuda. El grupo debe recuperar el “Corazón de Halcón”, un collar mágico robado por señor de la guerra Jurgen el Brutal, que puede poner fin a la sequía si es llevado antes de la luz del sol y pronunciando Jumanji.

Gatos melódicos

“Cats” es una película británica-estadounidense de comedia dramática, fantasía, musical y animación basada en el musical homónimo, que a su vez se inspiró en “El libro de los gatos habilidosos del viejo Possum” (“Old Possum’s Book of Practical Cats”), colección de poemas humorísticos y fantasiosos de T. S. Eliot sobre psicología y sociología felina. Fue dirigida por Tom Hooper, su segunda película musical después de “Los miserables” (2012), y protagonizada por Jennifer Hudson, James Corden, Idris Elba, Taylor Swift, Rebel Wilson, Jason Derulo, Ian McKellen y Judi Dench. La película estrenó el 20 de diciembre de 2019 bajo la distribución de Universal Pictures.

“Cats” originalmente es un musical compuesto por Andrew Lloyd Webber a partir de la obra de Eliot. Su trama gira en torno a la tribu de los gatos Jélicos durante la noche en que toman “la elección jelical” y deciden cuál de ellos renacerá en una nueva existencia. Entre sus famosas canciones destaca el tema “Memory”, que se ha convertido en un estándar y ha sido versionado por múltiples artistas. El tema original para la película titulado “Beautiful Ghosts”, escrito por Swift y Lloyd Webber, recibió una nominación como Mejor Canción Original en los Golden Globe Awards de 2020.