El desafortunado chiste de Andrés Calamaro sobre la muerte de Alberto Nisman

El cantante se sacó una selfie en el baño de su casa, donde hizo alusión a las circunstancias en las que apareció sin vida el ex fiscal de la causa AMIA. Fue esta semana, en la previa al cumpleaños del juez Eugenio Zaffaroni.

El cantante Andrés Calamaro apareció esta semana como blanco de la polémica por sus comentarios, tras publicar en su cuenta de Twitter, una selfie en el baño de su casa acompañada de una frase en la que quiso hacer un chiste sobre la muerte del ex fiscal Alberto Nisman que provocó malestar en las redes sociales.

¿Qué decía el texto? “Zafa”, primero escribió Calamaro sobre su foto apuntando al espejo. El juego de palabras del artista no solo tenía que ver con que vestía de traje y corbata, con las sienes rapadas, sino con la ocasión: se disponía a salir al cumpleaños del ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. Hasta ahí nada fuera de lo común, pero el escándalo se desató cuando publicó el siguiente tuit: “El baño no es gran cosa pero tengo mas espacio que Alberto Nisman”.

La frase desafortunada refiere a que Nisman apareció muerto en el baño de su casa y, por las circunstancias en la que estaba el cuerpo, la puerta y el poco espacio físico, los peritos no podían entrar al lugar.

El chiste de mal gusto fue publicado en su cuenta seudónimo @bradpittbull666 y fue criticada por muchos usuarios. Además, se produjo en un contexto especial: a días de la difusión del documental de Netflix llamado “El fiscal, la presidenta y el espía”, y a poco del quinto aniversario del misterioso hallazgo de su muerte. Es decir, en un momento en que el caso del ex fiscal de la causa AMIA vuelve a ocupar el centro de la atención.

Antes de su controversial tuit, Calamaro se disponía a participar del cumpleaños número 80 del jurista Raúl Zaffaroni, un festejo al que habitualmente suelen asistir distintas personas del mundo de la política, los derechos humanos, el derecho y la cultura. En ese marco, el artista le recitó unas décimas al ex juez de la Corte Suprema.