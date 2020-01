"Me quedan la selección y Boca como desafío", aseguró el Turco Mohamed

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador de Monterrey, de México, el argentino Antonio Mohamed, apuntó a su deseo de dirigir en un futuro al combinado argentino y a Boca Juniors.

“Me quedan la selección y Boca como desafío”, dijo Mohamed al canal de cable TyC Sports en Mar del Plata, donde se encuentra de vacaciones.

En ese sentido el entrenador campeón en 2019 con Monterrey explicó: "Yo soy hincha de Huracán pero quiero dirigir a Boca, me preparé y di todos los pasos en la vida para un desafío así y me siento capacitado”, refirió.

"Después de la salida de Guillermo en Boca me llamó (el ex mánager Nicolás) Burdisso para dirigir y ese momento era ideal, pero después se decidió por (Gustavo) Alfaro”, señaló el ex técnico de Colón.

El 'Turco' reiteró su interés por contratar a compatriota Ramiro Funes Mori, el zaguero de Villarreal, de España, y de la selección argentina.

“Lo de Ramiro Funes Mori es una posibilidad”, indicó Mohamed sobre la chance de contar con el zaguero surgido de River Plate y con paso también por Everton, de Inglaterra.

“El equipo está armado, pero estoy en la búsqueda de un volante por izquierda, que saldrá entre los que juegan en la liga mexicana”, concluyó el entrenador.

