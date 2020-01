Moria Casán "atendió" a Patricio y Susana Giménez

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 09.01.2020 - Última actualización - 17:28

17:14

Patricio Giménez se refirió en tono despectivo al sobrenombre que Moria Casán les da a sus panelistas y ella lo “atendió” en Twitter.

La lengua karateca de Moria no para. Y también tiene dedos karatecas, porque en esta oportunidad la discusión ocurrió vía Twitter.

El hermano de Susana Giménez hizo una referencia a Moria Casán en un tuit y estalló el escándalo. La One no se quedó callada y entre las varias respuestas que le dedicó al comentario tampoco faltaron menciones a la diva de los teléfonos.

Es que Patricio Gimenez “opinó” que es “lastimoso” que Moria les diga “vaginas” a sus cinco “secretarias”. “Si mi amigo Jorge q tiene en estudio de abogados les llamara “vaginas” a las secretarias como lo verían?”, se preguntó el mediático. Y añadió “#bastadefalsosidolos Moria anda con tu chofer y retirate!”.

Furiosa, Moria abrió hilo. En primer lugar, también ella formuló una pregunta: “Qué se se puede esperar de un vurro 🤣, burro más que una patada?”. “Encima la toma a la palabra vayaina en sentido genital, el ignorante onanista, o sea #PAJERO que no tiene que ver con las pajas que cubría el auto escondido para discapacitados de tu hermana”, espetó. Y no solo eso, La One también recordó que “la diva plagio de 03 03 4 5 6🙏💣” y aclaró que “la palabra vayaina es en el sentido gladiadora, no sabés cantante Julio Iglesiano que existe la vaginocracia???”. “#Elemental

Andá a LA TERTULIA a ver si encontrás algún diccionario, #VAYAINO_REPRIMIDO y seguí con tus patéticas performances colgado del 03 03 4 5 6 #AGUANTE LA CARRA!!! JAAAA 🤣🤣🤣🤣”.

Pero aun no estaba satisfecha. En otro tuit, Moria disparó: “Seguramente el miau de tu abogado llame a pussies, yo tengo #VAYAINAS no son panelistas ni periodistas son #VAYAINAS EMPODERADAS SIEMPRE LISTAS, vos serías un pussy...LANIME 💣”. “Pedile a la diva de tu hna que me mande un helicóptero, ya tengo chofer, auto 0 km, pero todo prestado, todo leasing, todo canje, todo canje Cenicienta como ahora soy pobre tengo que trabajar mucho y está todo muy duro #BYE PUSSY LANIME 🙉🍼🍎🤮💣🤣🤣🤣🤣”, retrucó.

Finalmente, le dijo al cantante: “Te aclaro rasca higos que nunca estoy nerviosa, en el único lugar que tengo nervios es en mi clítoris. Rasca higos retirate a seguir cantando en los pubs!!!”.

Pedile a la diva de tu hna que me mande un helicóptero, ya tengo chofer, auto 0 km, pero todo prestado, todo leasing, todo canje, todo canje Cenicienta como ahora soy pobre tengo que trabajar mucho y está todo muy duro #BYE PUSSY LANIME 🙉🍼🍎🤮💣🤣🤣🤣🤣 — Moria Casán (@Moria_Casan) January 9, 2020

