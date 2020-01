https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.01.2020 - Última actualización - 17:45

17:42

Es viral

Video: BTS mostró un adelanto de su nuevo tema

BTS está enloqueciendo al ARMY dándole poco a poco más de su nuevo álbum Map of the Soul 7 y la muestra está en el tráiler de Shadow que ya está abarrotando las redes sociales.

Foto: Captura de pantalla



Foto: Captura de pantalla

Es viral Video: BTS mostró un adelanto de su nuevo tema BTS está enloqueciendo al ARMY dándole poco a poco más de su nuevo álbum Map of the Soul 7 y la muestra está en el tráiler de Shadow que ya está abarrotando las redes sociales. BTS está enloqueciendo al ARMY dándole poco a poco más de su nuevo álbum Map of the Soul 7 y la muestra está en el tráiler de Shadow que ya está abarrotando las redes sociales.

El ARMY está enloquecido de la felicidad, pues BTS ha dado una probadita de lo que será su más nuevo álbum Map of the Soul: 7 con el tráiler de Shadow. Según se reveló finalmente, lo más nuevo de la música del famoso grupo de k-pop saldrá a la venta el próximo mes de febrero. Las primeras imágenes de Shadow ya se dejaron ver y al parecer el protagonista de esta historia es Suga. Con Shadow, los chicos buscan proyectar lo oscuro de la fama. Quiero ser una estrella del rap, quiero estar en la cima, quiero ser una estrella de rock, quiero que todo sea mío, quiero ser rico, canta Suga al ritmo de hip hop. Fue todo un suceso el anuncio del hombre del nuevo disco de la banda y ahora con este sencillo abarrotan de nuevo las redes sociales posicionándose en lo más alto de las tendencias. Tenés que leer BTS anuncia su nuevo álbum Lo más nuevo de BTS ya está en la plataforma de Youtube donde con enorme rapidez alcanzó millones de likes. Shadow en unas horas ha superado los dos millones de visitas. Los hashtag de la canción y el video son una constante en Twitter donde están como tendencia: #ShadowIsHere, #ShadowisComing, #ShadowBySuga y #ShadowComebackTrailer.