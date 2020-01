"Estaría "al horno" si aquella lesión me impediría cabecear"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero rojiblanco, autor del gol en la victoria en el clásico de esta Superliga, sufrió un fuerte golpe ante Banfield, no pudo jugar más hasta el final del año y fue operado. Está bien y hasta “chacotea” con lo que le pasó.

Enviado Especial a Mar del Plata

Más o menos a esta altura del año pasado, Nicolás Mazzola llegaba a Mar del Plata para sumarse al plantel. No había sido la opción primera de Madelón (era Bou), pero su nombre sedujo de inmediato y se lo sumó. Recuerdo que luego de la primera charla con Mazzola, el propio delantero –que venía de jugar en el exterior- preguntó: “¿este equipo corre como lo ví correr en los entrenamientos?”. Y la respuesta fue naturalmente afirmativa, a lo que el propio Mazzola se sinceró: “Entonces, no habrá otra que correr…”.

Entró rápidamente “en órbita” Mazzola, se ganó un lugar en un plantel que necesitaba reemplazar los goles y la incidencia que había tenido Soldano y su conversión en el clásico terminó siendo fundamental, un “bonus track” tan importante como indispensable para que Madelón lo tenga como un delantero titular, el más titular de todos por estos tiempos.

Su final no fue el deseado. En un partido que Unión desaprovechó porque tenía todo para ganar y se tuvo que conformar con un empate, ante Banfield, chocó con el arquero rival, recibió un fuerte golpe cuando iban 3 o 4 minutos, se quedó en la cancha pero conmocionado y a los 30 minutos pidió el cambio. Fue operado y se quedó fuera de competencia hasta ahora. Y habla del tema.

-¿Quedó todo en el olvido?

-Si. Para mí era una incógnita pero todos me decían que a la pretemporada la iba a empezar sin problemas. Te confieso que en algún momento sentí un poco de temor, no tanto en ese instante del golpe, sino después. Pero estoy muy bien, ya estuve cabeceando y ningún problema.

-Te tomó de sorpresa en un momento en el que venías bien…

-Eso me dio un poco de bronca, lo reconozco. Pero me puse en la cabeza que tenía que aprovechar desde el primer minuto la pretemporada y en eso estoy, como para arrancar bien. Lo importante es que me siento bien y estoy ansioso y deseoso de empezar… Mi mamá me decía que no cabeceara tanto (risas)… Pero tanto el cirujano que me operó como el doctor Santiago Calvo me decían que no iba a tener problemas, que no me iba a doler nada. Y acá estoy. Bien.

-¡Y justo a vos, que tenés el cabezazo como uno de tus fuertes!

-¡Claro!... Si no puedo cabecear estoy al horno (risas).

-¿Cuál es tu lectura de la irregularidad que tuvo el equipo?

-Lo charlamos varias veces con los muchachos e incluso con ustedes, porque fue una pregunta recurrente. Lo asocio al cambio que hubo de jugadores. El equipo anterior lo armó Leo y jugaron juntos dos años seguidos. Muchos chicos se fueron, caso Zabala o los Pittón, porque el club los vendió y esa es la prueba de que se hicieron bien las cosas. Llegaron otros muchachos y se necesita un tiempo para que podamos entendernos.

-En teoría arrancás como titular. ¿Es una ratificación de confianza?

-Mirá, yo quiero estar ciento por ciento. La decisión la tiene Leo y yo tengo la obligación de ganarme el lugar. Pienso igual que hace un año, cuando llegué a Unión y dije que venía a ayudar y a ganarme un lugar.

-¡Justo Mineiro en la Copa…!

-Es un desafío espectacular… La verdad es que nos quedó la espina de haber perdido como perdimos con Independiente del Valle, al que le ganamos muy bien en Santa Fe y ellos nos eliminaron por penales y después salieron campeones.

-¿Estás al tanto de las dudas que hay con respecto al reinicio del torneo?

-Creemos que se va a jugar el 24 como está firmado y pactado. Pero nosotros no nos metemos en esas cosas, obedecemos las órdenes de los profe y de Leo y pensamos en que tenemos que jugar en quince días con Argentinos Juniors.

-Si bien Argentinos y Lanús están hoy arriba, ¿la Superliga se “inventó” para que la ganen solo los grandes?

-Los clubes grandes tienen la posibilidad de contratar estrellas y corren con esa ventaja, pero el fútbol argentino está parejo. Nosotros hicimos grandes partidos contra rivales que, supuestamente, eran mejores que nosotros. Pero también nos ganaron equipos que, en los libros, tenían menos que nosotros. No pensamos en lo que tienen los otros, sino en ir partido a partido. Llegar bien a Argentinos es el objetivo. Y lo importante es que estemos todos bien, no sólo los once que entren a la cancha. Todos seremos fundamentales con esta seguidilla de partidos.

-¿Lo conocés a Cabrera, la nueva incorporación?

-Javier Méndez lo conoce y habló muy bien de él. Lo haremos sentir como uno más bien rápido porque necesitamos que los que vengan se metan rápidamente en este grupo que es muy sano.

-Se hace difícil, hablando del fútbol argentino, que aparezcan goleadores como antes, cuando los “9” convertían mucho más. Quizás hoy los delanteros ayudan más que los de antes. ¿Es así?

-Yo convertí algunos goles en Unión y la gente los valora y me lo han dicho, porque fueron goles importantes. Ojalá que este año, y ahora contesto tu pregunta, pueda hacer más goles. Es nuestra función y es lo que el delantero necesita, porque para eso estamos.

Si se le mira el rostro, no hay ningún indicio de aquello que Mazzola sufrió en la cancha de Banfield y que lo dejó afuera del equipo en la parte final del año. Eso ya es historia y así se encarga de señalarlo el delantero rojiblanco, que convirtió dos goles en la segunda mitad del año, ante Colón en la victoria del clásico que se jugó en el 15 de Abril y frente a Independiente.

Que Madelón lo tenga como titular no sorprende. Quizás lo que se pensaba era que el técnico iba a intentar que juegue junto con Bou, pero apuesta de arranque a Troyansky aunque está claro que son sólo pruebas y que falta la llegada de Javier Cabrera y, por allí, quizás la de algún otro delantero para completar el plantel, porque en ese puesto también se busca, además de volantes.

Por lo pronto, Nicolás Mazzola ya hizo borrón y cuenta nueva, está impecable y quiere que este año, ya totalmente adaptado a la ciudad y al equipo, sea aún mejor que el anterior, soñando como el resto de sus compañeros de hacer todo lo posible para pelear un lugar en la Libertadores, además del gran desafío de jugar por segunda vez la Sudamericana.

Llega Zuccarelli a Mar del Plata

El secretario deportivo de Unión, Martín Zuccarelli, llegará en las primeras horas de este sábado a Mar del Plata para observar el amistoso con Alvarado y seguramente mantendrá reuniones con Madelón.

El entrenador rojiblanco, igualmente, está en contacto permanente con el secretario deportivo, que intenta junto a los dirigentes que se puedan colmar las expectativas y las necesidades del técnico rojiblanco.

Nombres como Agustín Allione, Iván Rossi y Brian Rivero, entre otros, son los que se han podido filtrar, aunque seguramente hay otros y no se descarta que también se observe la posibilidad de mirar hacia afuera, hacia el exterior, para ver si se puede traer a alguien que brinde alguna solución, como ocurrió hace un año con Javier Méndez.

De todos modos, está claro que se hace muy complicada la llegada de extranjeros, pues el alto valor del dólar es un obstáculo que en muchos casos no se puede sortear.

Por el momento no ha venido ningún dirigente a esta ciudad, aunque se dice que además de Zuccarelli podría llegar alguno a acompañar al plantel en los días finales de la estadía, que se prolongará hasta el viernes que viene por la mañana.