Finalizó el rodaje de "Los Internacionales"

Redacción de El Litoral cultura@ellitoral.com Viacom International Studios (VIS), The Mediapro Studio, Telecom y Olympusat anuncian el fin de rodaje de “Los Internacionales”, la primera serie de ficción ambientada en la crisis política y económica argentina de 2001. Protagonizada por Cecilia Roth y Juan Pablo Shuk, “Los Internacionales” se estrenará en 2020 por Telefe y on demand a través de Flow. Basada en la novela periodística de Nahuel Gallota “La conexión Bogotá”, “Los Internacionales” narra la historia de una banda de ladrones colombianos que deciden viajar a la Argentina para llevar adelante robos y desmantelar los bienes de una sociedad en llamas. En 2001, muchos argentinos se ven obligados a quitar sus ahorros y pertenencias de los bancos frente a la profunda crisis política y económica. El equipo de “Los Internacionales” aprovecha el caos para llevar adelante sus robos en departamentos y casas, haciéndose de importantes botines de dinero y joyas, y transformándose así en una leyenda. Desarrollo Cecilia Roth como la fiscal Marta Costas y Pablo Shuk bajo la piel de Fausto, el líder de la banda, son los protagonistas de esta historia atrapante. Rafael Ferro, Boy Olmi, Carlos Santamaría, Gustavo Garzón Ramiro Herrera, Sebastián Osorio, Camilo Amores, Christian Vega, Laura Perico y Susana Varela completan este talentoso elenco, junto con las participaciones especiales de Juan Minujín, Nancy Dupláa y Soledad Silveyra. Los Internacionales comenzó a rodarse a principios de septiembre en la ciudad de Bogotá, Colombia y luego en Buenos Aires, Argentina. Esta producción involucró a un equipo de más de 200 profesionales durante 65 jornadas, con más de 300 escenas grabadas en más de 40 locaciones de exterior diferentes. Los diez capítulos de la serie están dirigidos por tres reconocidos directores Martin Hodara (capítulos 1 y 2), Pablo Vázquez (capítulos 3, 4 y 5) y Pablo Ambrosini (capítulos 6, 7 y 8). Escrita por Martín Méndez, Bruno Luciani y Luciana Porchietto, Los Internacionales contó con el apoyo del Incaa (Instituto Nacional de Artes Audiovisuales). Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

