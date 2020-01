https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ley Micaela Alberto Fernández y el Gabinete serán capacitados en género y violencia contra las mujeres

Este viernes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y parte de su gabinete realizarán la capacitación que prevé la Ley Micaela, sancionada en diciembre de 2018, que establece la formación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los tres poderes del Estado.



El Instituto Nacional de las Mujeres - que se disolvió y fue absorbido por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad - fue designado como autoridad de aplicación de la ley cuando el proyecto se sancionó. En la actualidad la autoridad pasó a ser el ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta.



De acuerdo al proyecto, las personas que se negaran sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas “serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate”.



“Por ley, por el plan Micaela, en todos los organismos públicos vamos a recibir una instrucción sobre como terminar con la violencia de género, la discriminación. Lo vamos a hacer en la presidencia de la Nación y en todo el país”, expresó Alberto Fernández, en el acto que encabezó en San Fernando y presentó el Plan “Argentina Hace”.



El ex presidente Mauricio Macri recibió la capacitación obligatoria en septiembre de 2019. Lo hizo junto a la ex titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, y la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.



Fernández acudirá a la charla junto a ministros, secretarios, subsecretarios y asesores. El programa, impulsado por el Movimiento Evita, fue bautizado “ley Micaela García”, en homenaje a la joven de 21 años asesinada en Gueleguay en abril de 2017.



García, estudiante de Educación Física de Gualeguay y oriunda de Concepción del Uruguay, fue vista con vida por última vez cuando salía de un boliche de Gualeguay, el 1° de abril de 2017 y fue hallada asesinada en un descampado en las afueras de esa ciudad siete días después. Las pericias determinaron que había sido víctima de violación y estrangulada.



En 2012, Sebastián Wagner, autor del crimen, había sido condenado por abuso sexual a nueve años de prisión y estuvo en la cárcel hasta que el juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú Carlos Rossi lo liberó en 2016, a pesar de un informe del Servicio Penitenciario que desaconsejó esa decisión.



La joven era una activa participante del movimiento #Niunamenos, contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres.