https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 10.01.2020 - Última actualización - 12:44

11:55

Villa Ocampo será sede del 1º Foro Nacional de Humedales y del 2º Foro de Humedales del Litoral Argentino

Enrique Paduán, intendente de de Villa Ocampo estuvo presente en la redacción del Multimedios El Litoral durante la mañana del jueves 9, para conversar sobre la realización del Primer Foro Nacional de Humedales, que se desarrollará en la ciudad del norte de la provincia los días 30 y 31 de enero y del que participarán, entre muchos invitados, los 23 sitios Ramsar del país.





En una entrevista para las diversas plataformas del medio, el funcionario detalló la agenda a desarrollar en este primer foro, de una capital importancia

para toda la región norte y los demás sitios Ramsar.





Desde el corazón del Jaaukanigás como el principal humedal del litoral y del país, se tratarán los temas de conservación, cómo afecta el cambio climático a la región y las formas de desarrollar el turismo sustentable, entre otros diversos puntos.





El lema del Foro 2020 será “Humedales de Argentina: compartiendo experiencias de planificación y manejo para fortalecer su gestión”.





Foto: Gentileza.



Sus objetivos serán los de proponer acciones y elaborar una agenda en común en temas como:





Conservación, tendencias y gestión

Humedales: biodiversidad y cambio climático

Conflictos, gestión, legislación y planes de manejo

Educación, sensibilización y comunicación

Cultura, actividades económicas y producción sustentable

Turismo sostenible.





Enrique Luis Paduán refirió que el año pasado -2019- participaron del 1º Foro de los Humedales del Litoral Argentino representantes de los humedales de Melincué, Delta del Paraná, Jaaukanigás, del Chaco y Laguna del Iberá, la Reserva Nacional de los Esteros del Iberá, representantes de la Dirección de Parques Nacionales de la Argentina, de la Fundación Humedales, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de la organización Custodios de Territorio.





“Fue una experiencia muy fructífera. Nosotros en Ocampo hacemos la fiesta nacional de los humedales que se conmemora el 2 de febrero cada año en honor a la creación del sitio Ramsar en 1971 en Ramsar, la ciudad iraní. Esta fecha es de carácter internacional”, explica.





“Los sitios Ramsar no son parque nacionales. Son espacios donde las actividades no están prohibidas, si no reguladas y controladas. De hecho nuestro sitio Ramsar, que abarca desde la localidad de Román hasta Florencia, es un sitio donde se puede criar ganado, hacer huerta, pesca deportiva... puede haber actividad turística y económica pero controlada. Justamente el turismo es lo que más nos interesa, creemos que tenemos un lugar para explotar el ecoturismo como no hay otro en el país. Creemos que el Jaaukanigás -que en lengua mocoví significa ‘gente del agua’- tiene una diversidad de flora y fauna maravillosa: los monos carayá, los yacarés, más de 300 especies de aves para observar...”, continúa Paduán.





Todas las actividades apuntan a la difusión del sitio para que más turistas puedan conocerlo. “La intención de la fiesta y de la realización del foro es hacer trascender este lugar y que la gente sepa de qué se trata. Son 492 mil hectáreas. Es un sitio realmente enorme”.





Foto: Gentileza.





El Foro Nacional





“Este primer foro va a nuclear a los 23 sitios Ramsar declarados del país. Estos sitios abarcan 13 provincias. Queremos que los 23 sitios estén presentes en Villa Ocampo para tratar diferentes temas que irradian a todos: cómo los estamos manejando, cuáles son los objetivos comunes, intercambiar experiencias para poder trabajar y darle la trascendencia que tiene y hacerlos conocer a nivel nacional y también internacional”.



El ecoturismo es una actividad que mucha gente prefiere, y el Jaaukanigás nos permite recorrerlo de múltiples maneras: caminando, en una excursión cabalgando, navegando o simplemente, recorriendo la costa con el mate. “La ruta 32 atraviesa todo el humedal hasta llegar a la barranca del río Paraná. En ese trayecto hay una belleza natural inimaginable y se puede recorrer en auto, tomando mate y ver al yacaré, al monito carayá, infinidad de especies de aves y la flora increíble... es para disfrutar”.







“También se contemplarán actividades culturales, deportivas y turísticas para promocionar las riquezas de nuestra Región Jaaukanigás; es la invitación que hace Villa Ocampo para su 7º Fiesta Nacional de los Humedales”, finalizó el intendente.