La tormenta de intensas lluvias y viento dejó calles anegadas y árboles caídos. Hay complicaciones en los distribuidores de energía de media tensión. Las estaciones meteorológicas registraron más de 70 mm de precipitaciones y ráfagas cercanas a los 70 km/h. Al cierre de esta edición no había personas evacuadas.

Las condiciones del tiempo mejorarían este sábado La ciudad se despertó con un fuerte temporal

Los santafesinos fueron sorprendidos esta mañana por un fuerte temporal de viento y lluvia, que en pocos minutos anegó varios sectores de la ciudad. Pasadas las 7.30 comenzó a llover y, por al menos una hora, las intensas ráfagas y precipitaciones hicieron que las calles se inunden en cuestión de minutos.



Según el primer informe de lluvias emitido por la Municipalidad, en Santa Fe hasta las 8, la red de estaciones meteorológicas registraron en la estación del Centro 37.75 mm y en Alto Verde 40.25 mm. En total, durante la mañana llovieron 73,25 mm. Mientras que la ráfaga máxima de viento fue de 67 km/h, y se midió a las 7.50 horas.





A pesar del gran volumen de agua caída en tan poco tiempo y que dejó anegados varios barrios de la ciudad, desde la Municipalidad informaron a este medio que no tuvieron que evacuar personas, ni tampoco hubo autoevacuados.





A medida que la intensidad de las lluvias mermaron, el agua drenó sin problemas en el centro de la ciudad, pero en algunos barrios aún quedaban calles anegadas.





Consecuencias repentinas





El Litoral recorrió los barrios y evidenció varias ramas y árboles caídos —entre ellos, un ejemplar de gran tamaño cayó en la intersección de Avenida Alem y Cruz Roja—. Además, los fuertes vientos provocaron daños en una concesionaria de autos ubicada en la zona de la Terminal de Ómnibus (calle Belgrano y Alem). Las ráfagas tumbaron una estructura de caños y media sombra de una playa de estacionamiento, donde se guardaban autos del comercio.





En cuanto al servicio eléctrico, Hugo Ceré, vocero de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) Santa Fe, confirmó a El Litoral que la tormenta afectó algunos sectores de Santa Fe. “Tenemos 17 distribuidores de media tensión fuera de servicio, fundamentalmente en el norte de la ciudad. Hay algunos en la zona sur y en el oeste de Santa Fe”, comentó Ceré y agregó que la prioridad durante este viernes será reparar estos distribuidores de media tensión.





El vocero mencionó que se reciben reclamos particulares de vecinos y el sector más afectado es el norte, ya que “es una zona de red aérea y con el arbolado de temporada sucede que las ramas se desprenden y cortan los cables”, dijo Ceré.





Recomendaciones





Desde el gobierno local recordaron a la población una serie de recomendaciones a tener en cuenta ante lluvias y tormentas de intensidad: precaución al circular; retirar de la vía pública todo objeto o residuo que pueda obstaculizar el escurrimiento del agua de lluvia. Se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y, en caso de lluvia, transitar con precaución.





En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas, sillas y otros objetos que puedan ser arrastrados al vacío por la acción del viento; en obras de construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, entre otros.



Además, se aconseja a los ciudadanos que eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; tratar de no desplazarse mientras dure la tormenta, salvo por extrema necesidad o en caso de urgencia; eludir los postes o cajas de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgos.





En caso que el vecino necesite asistencia, las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000, o bien a través de las redes sociales del municipio.

Cómo sigue el tiempo





Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes por la tarde y noche hay probabilidad de tormentas aisladas para Santa Fe. Para este sábado se pronostica cielo parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias.