Línea directa

Viernes 10.01.2020

>> Destacamento en plaza Mitre (UNA VECINA DE Bº SUR)

“Le pido al ministro de Seguridad y al jefe de la Policía que se vuelva a instalar el destacamento policial en la plaza Mitre, ya que era un servicio muy bueno para la comunidad, indispensable. Es necesario tener en cuenta que hay un asentamiento en calle San José, entre Monseñor Zazpe y Gral. López. Ahí violaron a una chica. Gracias al diario por darnos este espacio”.



>>El estado de la ciudad (AMALIA DE Bº AMSAFE)

“Le pido a El Litoral que recorra las calles de los distintos barrios y haga notas acerca del estado en que se encuentra la ciudad. Creo que al nuevo intendente había que darle tiempo para que se acomode, pero ya pasó el suficiente. Hay mucha mugre desparramada por todos lados. Yo estoy en la zona norte, de la granja La Esmeralda hacia el este: es una mugre completa. A los periodistas les pedimos que recorran la ciudad y hablen con los ciudadanos, los santafesinos los necesitamos. En barrio Amsafe y en otros sitios comprendidos no tenemos vecinal”.



>>El estado de la ciudad II (UNA SANTAFESINA)

“Señor intendente: me dirijo a usted por el deficiente estado de plazas, avenidas y paseos. Cortar el césped, regar y barrer no necesita de un presupuesto extra. Es solo sentido común y nos corresponde por el impuesto que aportamos”.



>>También por la inseguridad (VECINA DE RINCÓN)

“Numerosas familias somos víctimas de robos y en algunos casos de asaltos reiterados en Rincón. Me dirijo al intendente Jatón para que haga desmalezar la ciudad, que está en total abandono y reponga las luces. Pido solamente lo que corresponde, ya que usted nos está representando y es su deber cumplimentarlo”.



>>Presupuesto para la seguridad (ALFREDO SALOMÓN)

“Causa horror y a la vez indignación ver cómo la inseguridad se apoderó de nuestro país. Vemos a diario cómo motochorros le arrancan bolsos, carteras a mujeres que van caminando. Las agreden, las revolean, las tiran al suelo, les quitan todo y se van lo más campantes. Las víctimas quedan en el suelo, y nadie las ayuda ni auxilia... Tienen que aumentar la seguridad de forma civil y para costearla se puede achicar la cantidad de asesores de legisladores, por ejemplo. ¡Tienen docenas que ganan sueldazos! Esa plata ocúpenla en algo útil, en cuidar la seguridad de nuestros semejantes. Hay un manoseo total: violan, roban, golpean, matan ¡y no pasa absolutamente nada! Mauricio Macri fracasó con la seguridad, y de lo que lleva de Alberto no cambió absolutamente nada. Digo ¿para qué se candidatean si después no toman las medidas que corresponden? ¡Cuidemos la seguridad! de nuestros habitantes, que trabajan, que aportan, que producen, que pagan sus impuestos, que merecen seguridad. ¡Nadie cuida a nadie! Así ningún país va para adelante. ¡Señores: pónganse las pilas y protejan a los habitantes de una vez por todas!”



>>Diferenciar (UN ASIDUO LECTOR)

“Con mucha sorpresa y también indignación vi en El Litoral del 6/1 el siguiente título: ‘Argentina condenó actos de Maduro, pero no los considera una dictadura’. Digo: Argentina no, ¡es el gobierno de Fernández con Cristina el que no lo considera una dictadura!, ¡pero pregúntenles a los argentinos si no lo es! En Venezuela torturan a la gente, la matan, la tienen presa, no la dejan hablar, se mueren de hambre. Si eso no es una dictadura, ¿entonces qué es? Por favor: cuando dicen Argentina nos meten a todos en la misma bolsa y no es así. Maduro, ¡un chofer de colectivo!.. Con perdón de los animales, Maduro es un animal, cruel; que quiere y ambiciona todo y la pobre gente cuando puede disparar lo hace”.