Viernes 10.01.2020 - Última actualización - 20:01

19:57

Se cumplieron 26 años del hecho Fijaron fecha para el inicio del juicio oral por la "Masacre de Wilde"

Al cumplirse 26 años de la llamada "Masacre de Wilde", un tribunal de Lomas de Zamora fijó para el 30 de marzo la audiencia preliminar del juicio oral y público que se realizará este año a nueve ex policías acusados de haber disparado cerca de 200 balazos que mataron a cuatro víctimas inocentes que viajaban en dos autos, en un emblemático caso de gatillo fácil.



El abogado Ciro Annicchiarico, que representa a la familia de Edgardo Cicutín, uno de los fallecidos, dijo a Télam que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de esa distrito convocó a las partes con el fin de organizar cuándo se hará el debate oral, qué prueba se aportará, y cuántos testigos declararán, entre otras cuestiones formales.



Los jueces Jorge Camino, Claudio Fernández y Marcelo Dellature, que debieron suspender la audiencia del 6 de diciembre fijada con el mismo fin por problemas de salud de uno de ellos, se reunirán con la fiscal Viviana Simón; los abogados de las familias de las víctimas, divididos en cuatro querellas, y los de los ocho imputados.

Foto: Telam



Los procesados que llegan a juicio son los ex comisarios Roberto Mantel, Hugo Reyes y Eduardo Gómez, los ex subtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga y Osvaldo Lorenzón, todos en libertad.



La defensa de González planteó que su cliente tiene "demencia senil" y debe ser eximido de ir a juicio, pero Annicchiarico se opuso y pidió que el tribunal realice una pericia para determinar cuál es su estado de salud.



En tanto, el ex cabo Marcos Rodríguez es el único que está preso porque permaneció prófugo 20 años y fue detenido en 2014 en la provincia de Córdoba tras una investigación de la PSA.

Foto: Telam

En el debate, los acusados deberán responder por los delitos de cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa, ya que una de las víctimas logró sobrevivir.



La "Masacre de Wilde" ocurrió el lunes 10 de enero de 1994, cuando policías de la entonces Brigada de Lanús persiguieron a los ocupantes de dos autos, presuntamente al confundirlos con un grupo de delincuentes que buscaban y los asesinaron a balazos.



Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Ciccutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.



De acuerdo a la investigación, un Renault 21 en el que iban cuatro efectivos interceptó el paso y chocó el Peugeot, mientras que minutos después se sumaron otros cinco policías que llegaron en otro vehículo y acribillaron a balazos ese auto, por lo que murieron los tres ocupantes.



Ante esta situación, Díaz trató de eludir esa escena, pero un grupo de los policías lo hicieron detener, bajar del Dodge con sus manos en alto y lo obligaron a tirarse al piso.

Foto: Telam



Cuando Ciccutín trató de hacer lo mismo, fue baleado y luego murió en el hospital de Wilde a raíz de las graves heridas sufridas.



De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.



En principio, los once policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, pero luego la Cámara de Apelaciones y Garantías los liberó y finalmente fueron sobreseídos.



Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseidos por la misma medida, pero luego la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente al sostener que "aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos".



Con información de Telam