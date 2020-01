https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.01.2020 - Última actualización - 7:52

7:50

El ex Colón en el fútbol azteca Gigliotti le dio el triunfo al Toluca en el comienzo del Clausura mexicano

Emmanuel Gigliotti marcó el gol con el cual Toluca le ganó como visitante anoche al Morelia, por 1 a 0, en uno de los cotejos que se jugaron por la primera fecha del certamen Clausura de fútbol de México.





El partido se jugó en el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón y el ex goleador de General Lamadrid, Argentinos Juniors, All Boys, San Lorenzo, Colón, Boca e Independiente hizo el gol a los 38 minutos.





En el restante cotejo de anoche, en el Estadio Calientes, Tijuana le ganó por 2 a 1 al Santos Laguna con goles del brasileño Camilo Sanvezzo, de tiro penal, y Mauro Laines, mientras que el brasileño Matheus Doria convirtió para la visita.





En Tijuana fue titular Leandro González Pirez (ex River, Estudiantes y Tigre) e ingresó en el segundo tiempo Miguel Angel Barbieri (ex Defensores, Racing y Rosario Central), mientras que en Santos Laguna jugó el delantero Julio César Furch (ex Olimpo, San Lorenzo, Arsenal y Belgrano).