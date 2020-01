Juan Martín Del Potro no jugará el Abierto de Australia, debido a que aún no se recuperó de su lesión en la rodilla, según anunció la organización del certamen.



De esta manera el argentino se perderá el primer Grand Slam del año, que comenzará en los próximos días, pero lo que sí es una incógnita es el futura de "La Torre de Tandil".



"Nuestro dos veces cuartofinalista Juan Martín del Potro se retiró del Australian Open 2020. mientras continúa recuperándose de una lesión en la rodilla", señaló la cuenta oficial de Twitter del torneo.



Asimismo, la organización agregó: "Deseándole todo lo mejor con su recuperación, esperamos verte pronto en Australia". El lugar del argentino lo ocupará el estadounidense Marcos Giron.

