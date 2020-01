https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Insólito robo en la costanera de Santo Tomé

Se llevaron el busto del Almirante Brown bajo el brazo

Ocurrió el viernes 27 de diciembre en horas de la madrugada, pero la información trascendió esta semana. El municipio denunció el hecho y se investigan las circunstancias de lo acontecido. En el video captado por el Centro de Monitoreo local, se observa que un hombre arranca la obra y se la lleva sin problemas. Aún no hay detenidos por el suceso. Se inició un sumario interno para determinar por qué no se activaron los protocolos para dar aviso al 911 en el momento del episodio.

Impunidad. Sin miramientos, el delincuente arrancó el busto y se lo llevó. El Municipio y la Policía trabajan para dar con el objeto artístico.





Por Luis Amsler SEGUIR Los delincuentes ya no sólo invaden la propiedad privada de sus víctimas, sino que ahora superan cualquier límite imaginado, a punto tal de atentar contra nuestra propia historia y el patrimonio público. Esta semana en Santo Tomé trascendió el robo del busto del Almirante Guillermo Brown, pieza artística que se encontraba en la costanera local, más precisamente en la intersección de Cortada Falucho y el Paseo del Salado, donde está la plazoleta Armada Argentina. En el lugar solo quedó el pilar donde reposaba la obra realizada por el artista de apellido Berlotti, lo que generó la indignación de la comunidad en general. Cabe aclarar que no es la primera vez que desconocidos atentan contra la figura del considerado como Padre de la Armada Argentina. Años atrás, durante un fin de semana había amanecido con una jaula para pájaros “de sombrero”.

Uno de los primeros en advertir la situación y hacerla pública fue el ex concejal y referente de Cambiemos en la ciudad Miguel Weiss Ackerley, quien realizó una publicación en sus redes sociales el lunes 6 de enero denunciando el hecho y preguntándose “¿Dónde está el busto del Almirante Brown?”. Allí, el político daba cuenta del suceso e informaba que en la mañana de ese día había presentado una nota solicitando detalles sobre el paradero del busto. “Es lamentable, una vergüenza, y lo peor de todo es que está ubicado a 30 metros del Centro de Monitoreo de Santo Tomé, además de que el lugar está lleno de cámaras”, le dijo a El Litoral.



Denuncia e investigación En tanto, este jueves 9 de enero la Municipalidad de Santo Tomé comunicó que denunció el robo de la escultura del Almirante Brown. El secretario municipal de Gobierno, Martín Giménez, detalló que el delito quedó registrado por las cámaras de seguridad del Centro Municipal de Monitoreo el 27 de diciembre, a las 2.51 de la madrugada. También fue captado por aparatos de videovigilancia particulares de vecinos del lugar. “Pusimos las imágenes capturadas a disposición de la Policía y la Justicia. Además, iniciamos un sumario interno para determinar por qué no se activaron los protocolos correspondientes para dar aviso al 911 en el momento del hecho”, señaló el funcionario santotomesino. Luego explicó que la Dirección de Asuntos Legales y la conducción política del Centro de Monitoreo se encuentran abocadas a dilucidar el asunto. “Del chequeo de las imágenes se desprende que es un hombre el que retira el busto, en un evento que duró aproximadamente 5 minutos”, detalló.

“Además de identificar a esta persona, también queremos determinar las responsabilidades internas. En otras palabras, saber si fue por un error humano o técnico que no se llamó a la policía en el momento del hecho”, planteó el funcionario. Por otra parte, Giménez lamentó la reiteración de actos de vandalismo en el paseo de la costanera y en otros espacios públicos. “En general, muchas de estas agresiones son evitadas gracias al rápido accionar del Centro de Monitoreo y la Policía”, afirmó. “En este caso, vamos a pedir a la Policía un refuerzo del patrullaje en el sector. No obstante, lo principal es que tengamos conciencia de que los espacios públicos son de todos, y todos debemos colaborar para su cuidado y mantenimiento”, concluyó Martín Giménez. Foto: El Litoral Lo que se observa en el video

De acuerdo a lo que se observa en las cámaras de vigilancia de la Municipalidad y de vecinos de la zona, el viernes 27 de diciembre, cerca de las 3 de la madrugada, un individuo camina por la costanera santotomesina hasta que al llegar a la altura de Falucho -donde estaba el busto-, se detiene y por algunos segundos hace “inteligencia”. Luego procede a “trabajar” y aborda la obra. Si bien la toma es lejana, se aprecia que este sujeto posee un elemento en sus manos similar a una barreta, con la que hace fuerza e intenta despegar la obra a través de diversos movimientos. Después se ve que el muchacho se sube al pilar y termina de arrancar el busto. Finalmente se retira con la obra bajo el brazo. Estiman que se fue por Falucho en dirección a Avenida 7 de Marzo, aunque en la filmación no se llega a captar la huida. Desde el Municipio barajan la hipótesis de que el ladrón, creyendo que el busto sería de algún material de mucho valor como bronce, procedió a sacarlo para su posterior comercialización.

De haber sido de este metal, sería imposible que se lo lleve con sus manos como hizo, por su peso de consideración. Desde el Museo de Artes y Artesanías ‘Enrique Estrada Bello‘ de la localidad, Maximiliano Maignien aseguró a este medio que el busto en cuestión no es de bronce sino de latón, una aleación de distintos materiales conocido como “falso bronce” que resulta ser muy liviano. “La verdad que es una lástima, estaba muy bien realizada”, opinó el artista sobre la obra. A su vez recordó que su emplazamiento dataría de finales de los años 70, principios de los 80, cuando se había reformado la antigua costanera de Santo Tomé. Sobre el robo descripto, no se descarta que la escultura haya sido abandonada en algún lugar de la ciudad o la zona, o directamente lo hayan arrojado al río Salado, a modo de travesura.