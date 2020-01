Isabel II publica condolencias para los pueblos de Canadá y Omán

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.01.2020 - Última actualización - 16:50

16:48

Las redes de a casa real británica están muy activas por estos días. Después de las aclaraciones por el “Megxit”, este sábado la reina ha enviado saludos a canadienses y omaníes, por las pérdidas humanas en el incidente del avión ucraniano siniestrado en Irán y el fallecimiento del sultán Qaboos, respectivamente.

La familia real británica, a través de sus redes sociales, ha emitido un mensaje de condolencias de Su Majestad La Reina al Gobernador General de Canadá tras las pérdidas en el vuelo de Aerolíneas Ucranianas.

“Felipe y yo nos sentimos profundamente tristes por la trágica pérdida de vidas tras el accidente del avión de Ukrainian Airlines en Irán. Nuestros pensamientos y oraciones están con la gente de Canadá, que ha sufrido una pérdida tan devastadora. Expreso mi más sentido pésame a las familias, amigos y colegas de todos los canadienses, y de hecho a otras nacionalidades, que murieron, y a los muchos otros que han sido afectados por este terrible evento. Elizabeth R.”, dice el texto.

A message of condolence from Her Majesty The Queen to the Governor-General of Canada following the loss of the Ukrainian Airlines aircraft. https://t.co/tpoOhsXrim — The Royal Family (@RoyalFamily) January 11, 2020

Además, la reina también oficializó a través de las redes sociles otro mensaje de condolencias, en este caso por la muerte del sultán de Omán, Qaboos bin Said en el que se puede leer: “Me entristeció profundamente escuchar la muerte de Su Majestad el Sultán Qaboos bin Said al Said. Su dedicación a Omán, a su desarrollo y al cuidado de su pueblo fue una inspiración. Será recordado por su liderazgo sabio y su compromiso con la paz y el entendimiento entre las naciones y entre las religiones. Era un buen amigo de mi familia y del Reino Unido, y estamos agradecidos por todo lo que hizo para fortalecer aún más el vínculo de amistad entre nuestros países. Mi visita de estado a Omán en 2010 sigue siendo un recuerdo apreciado. Ofrezco mis sinceras y sinceras condolencias al pueblo omaní. Que continúe la larga historia de amistad leal entre nuestros dos países. Elizabeth R.”.

A message of condolence from Her Majesty The Queen on the passing of His Majesty Sultan Qaboos bin Said al Said. Read the full message here: https://t.co/jv26piiEIW — The Royal Family (@RoyalFamily) January 11, 2020

Días atrás, se había publicado también un mensaje de apoyo a las víctimas de los incendios en Australia, que al igual que Canadá también es miembro de la Mancomunidad de Naciones.