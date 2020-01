Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.01.2020

18:04

>>Crítica a Jatón I (LEONEL)

“El intendente Jatón hace un mes que está en funciones y lo único que hace es llorar sobre la leche derramada, echándole la culpa de todo a la gestión anterior. Está todo frenado, la labor de Alumbrado Público, de Espacios Verdes, de Zoonosis, la campaña contra el mosquito, donde castran a las mascotas. ¡¡Nada de nada!!”.



>>Crítica a Jatón II (AMALIA ISSA)

“Sobre el nuevo intendente que tenemos: yo veo que este señor Jatón está de reunión en reunión, hablando con uno y otro, preocupado por la situación financiera que dejó Corral en la Municipalidad, pero de otra cosa parece no preocuparse... Mientras tanto la ciudad se está viniendo abajo. En todos los barrios hay basura en las esquinas, lleno de yuyos, las luces apagadas, quemadas. Yo llamé por una farola quemada y nada de nada... Jatón todavía no le da una señal al vecino de que piensa hacer algo por Santa Fe. Todavía no dijo qué va a hacer con el famoso desagüe Espora, por ejemplo, ¿o pensará dejarlo así nomás, como quedó después de Corral? Parecería que todavía no tenemos intendente. Me parece que se está demorando mucho. Tiene que empezar a recorrer la ciudad, los barrios, para que vea cómo estamos viviendo. La gente está sorprendida. Tiene que respondernos a los vecinos por la calidad de vida que estamos teniendo. Ocuparse de lo básico, después se verán los demás proyectos que tienen”.



>>Residuos acumulados desde Navidad (SUSANA DE Bº BELGRANO)

“Quieri quejarme por la falta de recolección de residuos consistentes en ramas, hojas y demás cosas que sacan los vecinos a la calle. Estamos en Manuel Alberti al 2600. Se ha convertido todo en un basural. Cuando llueve el agua queda estancada, y ahora que llovió intensamente directamente nos inundamos. ¿Quién es el responsable de todo esto? Indudablemente que la Municipalidad de Santa Fe. ¡No puede ser que hace más de 20 días, desde Navidad, que estamos con la basura acumulada y cada vez se junta más! Espero que encuentren una solución rápida porque lo que dice el Servicio Meteorológico es que las lluvias van a continuar y de magnitud”.



>>Obras que se hicieron (ALELIO SANDOVAL DE GUADALUPE OESTE)

“Quiero pedirle a la señora Silvina Frana que deje de criticar y que haga algo. Que si hay deudas, es porque se hicieron obras. Y le doy un ejemplo: calle Larrea se inundaba con dos metros de agua cuando llovía y por 24 horas no desaguaba. Además, asfaltaron todo Guadalupe Oeste y construyeron el desagüe nuevo, que tiene 3 m por 1,50 m y acá no queda ni una gota de agua. También le quiero decir que cuando ellos fueron gobierno, durante 24 años, inundaron Santa Fe. Casi desaparece nuestra ciudad porque nunca habían hecho un triste desagüe”.



>>Los destinos de la provincia (UN SANTAFESINO)

“A los santafesinos, a los habitantes de esta hermosa provincia, les digo que se queden tranquilos, que nuestros senadores están muy preocupados, ni duermen, por los problemas de la provincia. Por ejemplo el senador Baucero se suma al senador Calvo, que recibió a un corredor de motos; ¡ahora Baucero iba a entrevistar a un niño piloto de karting!, actividad sumamente importante para los destinos de la provincia. Es más, diría que nuestro futuro santafesino está atado a los resultados de los campeonatos de karting. ¡Vamos señores senadores!, nosotros confiamos en su capacidad de discernimiento, en su profundo análisis de la realidad de la provincia. ¡Qué calibre que tienen nuestros legisladores, por favor! Hay que trabajar en serio, señores”.



>>Para combatir el hambre (MARIO PILO)

“Ciertamente, la formación e información pública periodística tarda en dar sus frutos. ‘Y por ellos los conoceréis’, dice la Biblia. Pues es obvia la falta de continuidad y cada tanto se reitera, lamentablemente, por causa de dichos de ricos y famosos, que obviamente tienen más rating que científicos, investigadores o políticos. Caso hoy, las palabras de Susana Giménez sobre que si se quiere combatir al hambre de la pobreza estructural, la gente no debería irse a habitar las villas miseria, nominación prohibida desde la pobreza cero de los Kirchner y esperar los subsidios miserables; sino aprovechar sus tierras, en cultivos de todo tipo y cría de animales de consumo, cerdos, aves, conejos, etc. Sin perder sus raíces familiares, sociales y culturales. Más allá de las inútiles exégesis de sus dichos, creo válido recordar, una vez más, que desde 1985 existe con varias reformas la ordenanza de huertas familiares comunitarias con familias seleccionadas con urgencias de necesidades básicas, a las que se les otorgaba tierras fiscales ociosas, dentro de la ciudad y sostenimiento y ayuda técnica, semillas, riego, consejos y hasta un mercado ferial protegido. Claro, la oposición de quinteros y supermercadistas sigue siendo muy grande. Gracias al diario por este espacio”.