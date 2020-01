https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.01.2020 - Última actualización - 18:08

18:07

Llegan cartas El padecimiento de conductores de autos

CARLOS A. MUÉS



Llamé al 0800 5000 777: q.e.p.d. No logré que me atendieran, siendo primera hora de la mañana.



Quienes conducimos un auto particular en las deterioradas e intransitables calles de esta alicaída ciudad, padecemos de presiones que cuestan dinero. Al patentar un vehículo nos cobran por bacheo y mantenimiento del asfalto ciudadano, hecho pedazos e intransitable. En un período de tiempo, debemos someternos a la RTV, bastante onerosa para los bolsillos. ¿De qué sirve esto si en cada metro, nuestro auto sufre cortes, baches, desniveles que ponen a prueba suspensiones, amortiguadores, etc., etc.



Señor Jatón: de noche es imposible cruzar una calle; las motos circulan sin luces, a toda velocidad; sus conductores sin cascos, portando dos o tres personas. Nos pueden arrollar impunemente y para ellos mismos es harto peligroso. Después, un accidente, y derivan en sillas de ruedas, o directamente van a parar a Blas Parera... Un anciano en el suelo es el mismo fin, lamentablemente.

Sin más, les agradezco vuestra atención.