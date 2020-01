https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Haitham bin Tariq, ministro de cultura de Omán y primo de 65 años del difunto sultán Qaboos, ha jurado ser el nuevo gobernante real, dijo el gobierno el sábado.

Falleció Qaboos Haitham bin Tariq es el nuevo sultán de Omán

"Haitham bin Tariq juró ser el nuevo sultán del país ... después de una reunión de la familia que decidió nombrar al elegido por el sultán", dijo el gobierno en un tuit.

El sultán Qaboos bin Said, enfermo de Omán , uno de los gobernantes más antiguos de Oriente Medio que mantuvo la neutralidad del país en las luchas regionales, murió el viernes y el alto consejo militar del estado del Golfo comenzó el proceso para elegir a su sucesor. Qaboos, quien murió a la edad de 79 años, era soltero y no tenía hijos, y no dejó heredero aparente.

Según la constitución omaní, la familia real tenía tres días para determinar el sucesor y, si no aceptaban, la persona elegida por Qaboos en una carta dirigida a la familia sería la sucesora. La mayoría de los expertos esperaban que el trono fuera para Asad bin Tariq, otro primo, quien fue nombrado viceprimer ministro para relaciones internacionales y asuntos de cooperación en 2017 en lo que fue visto como un claro mensaje de apoyo.

Haitham, un entusiasta de los deportes, ocupó el cargo de subsecretario del ministerio de asuntos exteriores para asuntos políticos antes de convertirse en ministro de patrimonio y cultura a mediados de la década de 1990. También fue el primer jefe de la federación de fútbol de Omán a principios de los años 80.

Tres días de luto

Se han declarado tres días de duelo oficial con banderas enarboladas a media asta durante 40 días, por Qaboos, de 79 años, respaldado por Occidente, que gobernó desde que asumió un golpe de estado sin sangre en 1970 con la ayuda del antiguo poder colonial de Gran Bretaña . La agencia estatal de noticias ONA no dio una causa de muerte, pero Qaboos había estado mal durante años y pasó una semana en Bélgica recibiendo tratamiento médico a principios de diciembre.

El alto consejo militar, en un comunicado emitido el sábado en los medios estatales, pidió al consejo de familia gobernante de Omán que se reúna para elegir un nuevo gobernante. Hubo una gran especulación sobre la sucesión a medida que los desafíos internos cobran gran importancia, desde las tensas finanzas estatales hasta el alto desempleo en el relativamente pequeño productor de petróleo, y en un momento de mayor tensión entre Irán y Estados Unidos y Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos.

"Me imagino que la sucesión en sí misma será un proceso fluido dentro de Omán", dijo a Reuters Kristian Coates Ulrichsen, del Instituto Baker de la Universidad Rice de Texas. "Pero el comodín es si alguno de los vecinos de Omán podría tratar de presionar al nuevo sultán mientras se establece en el poder, así como los sauditas y los emiratíes intentaron presionar a Emir Tamim en las semanas y meses después de que asumió el poder en Qatar en 2013".

Diplomacia

Las condolencias comenzaron a llegar a los Qaboos de barba blanca. El máximo diplomático de Irán dijo el sábado que su muerte fue una "pérdida para la región" y expresó la esperanza de que las relaciones entre las dos naciones crecerán bajo el sucesor de Qaboos. "Le ofrecemos nuestras condolencias a nuestro querido vecino Omán ... (y) lo felicitamos por su selección de Su Majestad Haitham bin Tariq como sultán, con la esperanza de que nuestras relaciones crezcan como lo han hecho antes y que el futuro se inspire en el pasado". El ministro Mohammad Javad Zarif tuiteó en árabe.

El ex presidente de Estados Unidos, George W. Bush, dijo en un comunicado que Qaboos había sido una fuerza estable en el Medio Oriente. El gobernante de Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum en una publicación de Twitter lo describió como el sultán de honor, afecto y sabiduría. Omán ha estado en Oriente Medio durante mucho tiempo lo que Suiza neutral es para la diplomacia global, equilibrando los lazos entre dos grandes vecinos encerrados en una lucha regional, Arabia Saudita al oeste e Irán al norte.

Omán mantiene lazos amistosos con Washington y Teherán y ayudó a mediar en conversaciones secretas entre Estados Unidos e Irán en 2013 que condujeron dos años después al pacto nuclear internacional que Washington renunció en 2018. Muscat no tomó partido en una disputa del Golfo que vio a Riad y sus aliados imponer un boicot a Qatar a mediados de 2017 y no se unió a una coalición militar liderada por Arabia Saudita que intervino en Yemen contra el movimiento Houthi alineado con Irán.

La centralidad diplomática de Omán ha sido un factor de la personalidad de Qaboos, dijo Simon Henderson, director del Programa Bernstein sobre Política del Golfo y Energía en el Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. "Es difícil ver cómo Omán puede involucrarse en los problemas de Yemen, Irán y Qatar hasta que se establezca un nuevo líder, lo que significa en el futuro previsible". Incluso Isabel II se ha referido este sábado a la "sabiduría" que caracterizaba al Sultán.