Liverpool marcó mejor arranque de la historia de la Premier League

Liverpool derrotó a Tottenham por 1 a 0, como visitante, y marcó el mejor arranque de la historia de la Premier League inglesa de fútbol, en el marco de la 21ra. fecha.



El único gol lo hizo el brasileño Roberto Firmino, a los 37 minutos del primer tiempo.



El conjunto dirigido por el alemán Jürgen Klopp llegó a 20 victorias y un empate, y con esto mejoró el registro de Manchester City (19 triunfos y dos igualdes) en la temporada 2017-18 y que se coronó campeón a falta de cinco jornadas.

