Este sábado la cantante colombiana, Shakira, anunció en su cuenta de Instagram el lanzamiento de su próximo sencillo con una de las más recientes figuras del reggaetón, Anuel AA. La colaboración se lanzará el próximo lunes 13 de enero.El single titulado ''Me Gusta'' no fue muy bien recibido en los comentarios de su publicación. ''Qué horror'' y ''¿Por qué, Shakira?'' son algunos de los comentarios que se aprecian en el post por parte de sus seguidores.

Nuevo sencillo!!! New single!!!

Me Gusta

Shakira & @Anuel_2bleA

ESTE LUNES / OUT MONDAY!

Reservar ahora en / Pre-save now at https://t.co/SXCNZw2vY6 pic.twitter.com/mNGVoEnd9m