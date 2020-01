Vecinos de Colastiné Sur reclaman abastecimiento de agua potable

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El barrio recibe suministro a través de un cisterna que distribuye el agua en tanques domiciliarios. Aseguran que “pasa cuando quiere” y se quedan sin servicio. Piden que llegue el agua de red.

Un grupo de vecinos de barrio Colastiné Sur se autoconvocaron para reclamar mejoras en el servicio de agua potable. En la actualidad estos vecinos reciben el suministro de agua a través de camiones cisterna que la distribuyen a los tanques y toneles ubicados al frente de cada domicilio. Pero aseguran que últimamente el camión “pasa cuando quiere” y se quedan sin agua por varios días.



Cansados de esta realidad, ahora los vecinos piden una solución “definitiva”, dice Melina Medrano, quien junto a un grupo de vecinos se congregaron este sábado en el acceso al barrio ubicado a la vera de la ruta nacional 168 para discutir qué tipo de medidas tomar a futuro para gestionar ante las autoridades una respuesta.



Luego de deliberar, los vecinos decidieron asistir el próximo lunes al Concejo Municipal para reclamar que se proyecte en el barrio una planta potabilizadora de agua.





Tanques. El camión abastece los hogares con una manguera que vuelca el agua en toneles.Foto: Guillermo Di Salvatore.



Postergado



Colastiné Sur es el barrio más antiguo de la ciudad. Está ubicado en el límite Este de la ciudad, a orillas del río Colastiné, donde fue levantado el primer puerto de Santa Fe: Puerto Seguro. El barrio se divide en dos zonas separadas por el cruce de la ruta nacional 168. Hacia el sur se encuentra la zona defendida por un anillo contra inundaciones, mientras que al norte —zona conocida por la presencia del club de Caza y Pesca— las viviendas están expuestas a las crecidas. Todas las calles son de arena, al igual que en el resto de la costa.



Cuando el camión que abastece los hogares de agua deja de pasar son unas 3 mil las personas que se quedan sin este derecho fundamental. Ello ocurrió el pasado fin de semana, lo que motivó una serie de reuniones y gestiones ante las autoridades municipales. “Queremos que todos y todas se enteren de las dificultades que se viven siempre en Colastine Sur en relación al agua”, expresaron los vecinos, quienes piden la solidaridad y acompañamiento del resto de los ciudadanos.





Piden una planta potabilizadora





En ese sentido, los vecinos piden “que se materialice una planta potabilizadora de agua, ya que vivimos al lado del río y sería más factible lograr consumir y usar el agua desde éste mismo”, señalaron. “Basta de camiones ‘aguateros’ que vienen sólo cuando pueden”, se quejaron.





Durante la asamblea llevada a cabo este sábado —a la que invitaron al Coordinador Municipal de la Costa—, los vecinos con pancartas lanzaron la campaña “#QueremosAguaYa” y no descartaban salir a protestar a la ruta.





“Queremos que los políticos escuchen nuestro reclamo”, dijeron. Y mencionaron que debido a la falta de agua se sienten “abandonados” y que por ello “hubo casos de niños con gastroenteritis”.





Agua en camión





“Es un problema que se repite todos los veranos pero se acentuó ante el cambio de gestión y no sabemos por qué”, dijo Medrano. “Lo que pasó el fin de semana es grave, el camión sólo pasó por la calle principal y el resto de los vecinos nos quedamos sin agua”, dijo. Esto motivó una serie de reclamos tras los cuales “aparecieron las nuevas autoridades y trajeron camiones con agua”.





“Lo que nosotros queremos es evitar la necesidad de salir a reclamar para que nos den una respuesta”, dijo Medrano. “Hay que ponerle un punto final a esta situación, con una planta potabilizadora, que es lo más justo, porque tenemos el río junto al barrio y no entendemos por qué no lo hacen”, agregó Ramona Contrera.





“Si no sos de Colastiné Sur no entendés cómo es vivir con un tanque de 500 litros por fin de semana: nosotros tenemos que bañarnos rápido, lavar los platos como podemos y es imposible regar”, finalizó Medrano.