https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 12.01.2020

16:53

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

>>Cestos de basura en cada casa (ANALÍA DE Bº EL POZO)

“Le sugiero al nuevo intendente la posibilidad de solucionar, en parte, el tremendo problema de la basura en el barrio El Pozo, haciendo colocar cestos en altura en cada casa, y cobrar esos cestos en diez o doce cuotas mensuales. Eso generará trabajo para quien los confeccione, y la Municipalidad ya no tendrá los contenedores cargados de basura. Asimismo, los empleados de limpieza y recolección deberían pasar por las viviendas ubicadas en las peatonales también. De esa manera, los vecinos deberán saber a qué hora pasará el recolector y cumplir con ese esquema horario. En años anteriores se hacía así y funcionaba. Reconocemos que también los vecinos deberán ser disciplinados para no sacar la basura antes de tiempo y mantener su cesto en buenas condiciones. Espero que aporte un poco de solución a este problema tan importante para el barrio”.

>>Que la justicia llegue (UN CIUDADANO ESPERANZADO)

“Nos enteramos de que la Justicia procesó a la señora Ayala, ex funcionaria macrista. Es una alegría para un país donde la justicia llega tarde o no llega nunca. Pero ojalá no sea como la prisión de María Julia Alsogaray, que estuvo presa y sin embargo los cabecillas: Menem, Cavallo, Gostanián y otros más, quedaron libres. En el caso del gobierno de Macri, hay sobradas razones para ponerlos presos a todos, por haber destruido el país, por haberse robado mucho dinero. De manera que ojalá que detrás de Ayala vayan Dujovne, Caputo, Macri, etc., etc. Soy un ciudadano que espera que alguna vez la justicia llegue”.

>>Luz que falta y que sobra (BLAS DUARTE)

“Al secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Fe: para muestra basta un botón. Ejemplos: el monumento a Monzón en la avenida de la costanera, Almte. Brown, de 14 luminarias sólo 4 funcionan, y ésas están prendidas todo el día. A lo largo de toda la Costanera Oeste, en la parte baja hay muchas luminarias que están prendidas ininterrumpidamente, y de esto hace tiempo. Otro tanto sucede en Salvador del Carril, en su intercesión con Laprida, Vélez Sarsfield, etc., etc, mientras tanto, la EPE factura. En General Paz ocurre lo mismo. Es lo que yo sé. En otros lugares de la ciudad también debe estar pasando. Por lo menos apáguenlas manualmente, para evitar el consumo inútil”.

>>Plazoleta San Roque (IGNACIO)

“Al intendente Jatón: le pido que se dirija a la plazoleta San Roque, de Dorrego al 4900, la que está dentro del ejido urbano, por lo cual le corresponde a su Municipalidad el mantenimiento. Vaya usted mismo y vea: no hay luz, a los juegos infantiles les falta pintura y mantenimiento; hay una sola persona para cortar los yuyos. Por favor, soluciónelo”.

>>Temas pendientes (RUBÉN RODRÍGUEZ)

“Jatón: ya se cumplió un mes que está en funciones y quisiera saber cuándo se hará el nuevo llamado a licitación para la recolección de basura, barrido y limpieza en la mitad de la ciudad, pues Cliba se retira. También está pendiente el tema de la concesión de la terminal de colectivos. Temas importantes si los hay. Asimismo, están pendientes el plan de bacheo, el plan de reposición de alumbrado público, etc., etc.”.

>>Controles vehiculares (EVARISTO ACEVEDO)

“Al nuevo gobernador: dos veces por semana, hago la ruta Santa Fe-Reconquista, por la ruta 11 y por la 1. Una vez por mes voy a Ceres, Palacios, Monigotes, Tostado, jamás me ha parado la agencia de Seguridad Vial o la policía. Esto fue así en todo el 2019. Con motivo de las Fiestas, fui a Concordia, provincia de Entre Ríos: a la ida y a la vuelta, me paró la policía. Tuve que exhibir carné de conducir, título del automotor, patente y seguro, todo pagado, además de balizas y matafuego. Téngalo en cuenta, gobernador Perotti”.

>>Empresas que no atienden (UN USUARIO CONTRIBUYENTE)

“Me pregunto si alguna vez el Estado va a actuar contra las empresas que se manejan vía telefónica. Es una vergüenza, y cito Banco Provincia de Santa Fe, Call Center y Red Link: es imposible lograr que te atiendan. Y no es que pasa un día, sino que pasan varios días y ¡no atienden! Además de la violencia que se ejerce sobre la persona que está pegada a un teléfono 15 minutos para que en algún momento, después de hacerte escuchar propagandas que te prometen el Primer Mundo, después de mucho tiempo de espera, te dicen que los representantes están todos ocupados, que llamen en otro momento. Una manera elegante de sacarte de encima. Repito: es algo violento. Tenemos una sociedad violenta, porque está cansada de que nadie la defienda, de que cada uno hace lo que se le da la gana, y el Estado y los entes reguladores, los que teóricamente tienen que controlar este tipo de abusos, no lo hacen. No existe el Estado, ni la defensa al consumidor. Es una vergüenza. Así nunca vamos a ser un país grande, porque tenemos estos problemas que son peores que la inflación”.

>>Un poco de sentido común (UN SANTAFESINO)

“Quiero decirles a los santafesinos que se queden tranquilos, porque estamos en buenas manos. He leído que el senador Calvo gastó su costoso tiempo (costoso para nosotros, que le pagamos el sueldo) en homenajear a un motociclista. ¡Está todo bien, si este país no tiene problemas que atender!; esta provincia tampoco tiene problemas que atender y que legislar. Está bien que un senador se dedique a esto. Digo, mirándose al espejo el senador Calvo ¿no tendrá un poquito de vergüenza?, en ganar lo que gana para estas estupideces, mientras el país, la provincia y los municipios se incendian por la crisis terrible en que estamos. ¡¿Un poquito de sentido común será mucho pedirles a nuestros legisladores?!”.