Domingo 12.01.2020 - Última actualización - 19:40

19:39

Verano en Santa Fe Colonias de vacaciones: una oportunidad para compartir entre los adultos mayores

Con el apoyo del municipio, más de 300 adultos mayores pertenecientes a instituciones y centros barriales de Santa Fe, disfrutan este verano de las colonias de vacaciones de la Municipalidad. Uno de los casos es el de la Vecinal Altos del Valle que se sumó a la iniciativa con un grupo personas mayores y otro grupo de niños, que asisten al Predio Fraternidad Deportiva (Zavalla y Facundo Quiroga).

Durante las tardes de la semana, acompañados por profesores de Educación Física, los abuelos comparten distintas actividades deportivas, recreativas y cognitivas.

Desde hace años, la vecinal de Altos del Valle venía solicitando que la sede de la colonia fuese en un lugar cercano al barrio. Así, esta temporada, unas 60 niñas y niños, además de 36 adultos mayores, asisten a este predio perteneciente a la Liga Santafesina, en el extremo Norte de la ciudad. A ese predio también van grupos de personas pertenecientes a las vecinales Las Delicias y Esmeralda.

La otra colonia de adultos mayores está ubicada en la sede Piedras Blancas (Alicia Moreau de Justo s/n) y funciona de lunes a viernes, de 8 a 12 hs, siempre en forma libre y gratuita. Junto a estos dos espacios, hay otros nueve que congregan a chicos y jóvenes con natación y actividades recreativas.

Nuevas experiencias

Graciela Libertini tiene 56 años y es la primera vez que participa de las Colonias de Vacaciones Municipales que se desarrollan de lunes a viernes, en el horario de 16 a 20. Para ella, esta propuesta gratuita que ofrece el municipio “es interesante, muy buena para la salud, nos une como barrio y hace bien a la comunidad”.

Yamile Chalita también es parte de la propuesta por primera vez. “Nunca en mi vida pensé que iba a participar de una colonia. El entusiasmo de todos me trajo hasta acá”, cuenta, después de haber asistido con el grupo a una clase de gimnasia acuática. De esta experiencia que para ella es nueva, espera relacionarse con pares. “A pesar de que vivo hace mucho tiempo en el barrio, nunca había participado de algo así, tan buena onda”, aseguró.

Oriana Velázquez es una de las profesoras que coordina la colonia de adultos mayores y para esta temporada tiene las expectativas puestas en “conocernos entre todos, generar compañerismo y que vengan acá a divertirse”.

Foto: Municipalidad de Santa Fe

Bueno para la salud

Todos los días, desde la colonia se proponen diversas actividades para trabajar en grupo como clases de zumba, yoga, tango, natación y caminatas; también reciben una colación. “Me gusta que sea direccionado, que sugieran actividades. Me parece muy bueno porque por ahí sino a una no le nace o no tiene el incentivo”, destaca Yamile.

Si bien hace poco que empezaron las actividades, Graciela valoró que “es extraordinario poder venir a hacer gimnasia un poco, porque a esta edad necesitamos bastante movilidad las mujeres, más que nada por problemas de osteoporosis”.

Por recomendación médica y familiar, tras sufrir hace menos de un mes un ACV, Mirian Minegazzo se sumó a las colonias de vacaciones. “Es la primera vez que vengo y, a pesar de que no puedo hacer todo lo que quiero, es muy lindo”, cuenta la vecina de Altos del Valle. Con el apoyo de la profesora pudo compartir con los demás actividades en el agua e integrarse a las distintas iniciativas que van surgiendo durante la tarde. “Hicimos caminata y estuvo muy lindo. Cada día va a ser un poco más. Me gusta, a pesar de que no tenía tantas ganas porque una dice: ‘Todos los días’, pero es empezar y después seguir”, compartió entusiasmada la mujer de 69 años.

Sobre esta iniciativa que lleva adelante la Municipalidad de Santa Fe, Yamile agrega que “me parece muy bueno, sobre todo para una franja etaria como la mía. Yo tengo más de 50 pero creo que a partir de esa edad hay un vacío que creo que se está llenando con experiencias como esta, que es positiva. Es más, ver que haya niños te da otro espíritu”.