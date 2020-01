https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.01.2020 - Última actualización - 8:37

8:35

La frase de Santiago Cafiero

"No vamos a presentar un plan al FMI y después cambiarlo, eso ya lo hizo Macri"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el gobierno no presentará un plan económico al FMI “por la necesidad de algún sector y después cambiarlo”, y sostuvo que “las improvisaciones ya las hizo” la gestión de Mauricio Macri.

Foto: Archivo.

La frase de Santiago Cafiero "No vamos a presentar un plan al FMI y después cambiarlo, eso ya lo hizo Macri" El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el gobierno no presentará un plan económico al FMI “por la necesidad de algún sector y después cambiarlo”, y sostuvo que “las improvisaciones ya las hizo” la gestión de Mauricio Macri. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que el gobierno no presentará un plan económico al FMI “por la necesidad de algún sector y después cambiarlo”, y sostuvo que “las improvisaciones ya las hizo” la gestión de Mauricio Macri.

Cafiero reseñó que la administración de Cambiemos informó varias veces “metas de inflación que después no se daban” y hasta anunció “tres veces” el acuerdo con el FMI, incluso en boca del ex presidente Mauricio Macri cuando todavía ese entendimiento no está sellado.

“Eso hace perder mucho prestigio a la Argentina”, juzgó y, por eso, dio a entender que el gobierno del Frente de Todos será cauteloso a la hora de comunicar algo.

“Si no recuperamos prestigio se pierde credibilidad. Si no tenemos credibilidad no podemos negociar en buenas condiciones y mucho menos generar un plan que tenga un horizonte y desarrollo de los próximos cuatro años”, reflexionó.





Además, planteó que el proyecto económico “tiene diferentes aristas: la deuda social, la deuda interna, la deuda externa, la estabilización macroeconómica, todas variables que deben encontrar un ecosistema de equilibrio”.





“Nosotros solemos decir que las planillas, como decía el gobierno anterior, se olvidaban de la gente. O que cualquier negociación que se haga, se haga de cara a la sociedad. Nosotros debemos ver las posibilidades y dificultades que haya y hacerlo de cara a la sociedad porque cualquier acuerdo que se haga va a condicionar el crecimiento para adelante”, expresó.



Cafiero destacó el encuentro que se dio el mes pasado entre el gobierno y los sectores de la economía, priorizó alcanzar un acuerdo para que “todos tengamos el valor de la solidaridad para adelante porque hay una situación compleja y grave” en el país y resaltó que la negociación de deuda debe cumplir ciertas condiciones.





Por ejemplo, que contemple la generación de empleo, el desarrollo, la industria local, se promueva también la distribución de la riqueza y las economías regionales.

“¿En qué se avanza con la deuda? Nosotros estamos avanzando con las negociaciones, las está llevando a cabo el equipo de Economía, de Martín Guzmán, y eso tiene sus tiempos y sus velocidades. Los adelantos que se vayan teniendo van a ser públicos, y me parece que es una novedad, va a haber una negociación de cara a la gente”, señaló.

Singular



El embajador estadounidense en Argentina, Edward Prado, dio la nota días atrás cuando utilizó su red social Twitter para felicitar a Dylan, el perro del presidente Alberto Fernández, por su cumpleaños.



La ocurrencia del diplomático, según informó NA, fue en respuesta a una publicación del mandatario argentino, quien subió una foto de su mascota collie en su homenaje.



“¡Feliz cumpleaños Dylan! No te olvides de compartir los regalos con el pequeño Prócer”, escribió Prado, quien demostró estar al tanto del crecimiento de la familia canina de Fernández.





Prócer, que recibió ese nombre a partir de un capítulo de Los Simpsons, es uno de los cuatro hijos cachorros de Dylan y fue adoptado por Fernández para convivir con él y Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.





Prado ya había ganado notoriedad por haber aceptado la invitación a un partido del club Sacachispas de Villa Soldati, que le entregó una plaqueta para distinguirlo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa