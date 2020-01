https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En declaraciones radiales "Decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error" dijo Duhalde

El expresidente Eduardo Duhalde admitió hoy que cometió "un error" cuando frente a la Asamblea Legislativa, en 2002, dijo que el que había depositado dólares, recibiría dólares.



"Decir que el que depositó dólares recibiría dólares fue un error. En 2002 la gente estaba muy enojada, era un escándalo que se estaba viviendo, pero teníamos claro que a pesar del default, de los bancos cerrados, teníamos que tomar la medida más antipática de todas, que era salir de la Convertibilidad", sostuvo el ex jefe de Estado.



Y añadió: "la frase marca lo grave de la situación, y no se dieron cuenta que 11 días después de asumir convoqué a una conferencia de prensa y dije que me había equivocado. El único que lo notó fue Felipe González, que lo resaltó en el prólogo de mi libro".



El 2 de enero de 2002, al momento de asumir la presidencia tras la produnda crisis que derivó en la renuncia de Fernando de la Rúa, Duhalde pronunció ante la Asamblea Legislativa una de sus frases más recordadas: "el que depositó dólares recibirá dólares, el que depositó pesos recibirá pesos".



En declaraciones radiales formuladas este lunes, el ex presidente enfatizó: "había que tomar esa decisión, salir de la Convertibilidad. Para mucha gente, después de eso, fueron buenos años".



A su criterio, el plan ideado por Domingo Cavallo "dura un tiempo, yo como gobernador lo sabía. Lo notaba con los cierres de fábricas, la producción sabía que había que cambiar".



Sobre la situación económica actual, el ex mandatario consideró que aún "es muy tempranito para poder analizar a fondo.



Estoy convencido de que si le ponemos ganas, podemos remontar la cuesta".



"Lo que viene pasando es que, por lo general, los dirigentes no entienden, no saben lo que es el ADN productivo del país. Pero todos los dirigentes saben que no explotamos nuestro inmenso potencial", evaluó.

Con información de NA.