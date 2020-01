La situación de la mayoría de las municipalidades es "crítica"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El funcionario dijo que las políticas salariales y el contexto económico en general generaron un “desequilibrio” en casi todas las administraciones. Confirmó una deuda de “4 mil millones” de la provincia con los gobiernos locales, y un “trato preferencial” de la anterior gestión con la ciudad de Rosario. El reparto de ATN, también en la discusión.

Para el Secretario de Municipios de la provincia, el panorama en la mayoría de estas administraciones es “crítica”, y anticipó por ello un “año difícil”. En diálogo con El Litoral, José Luis Freyre ratificó una deuda del orden de los “cuatro mil millones de pesos” de la Casa Gris con los gobiernos locales por diferentes conceptos. Y confió en que con las herramientas que se brindarán desde Nación en coordinación con la gestión de Omar Perotti, podrán normalizar y recuperar la situación.

- ¿Cuál es la situación actual de los municipios de la provincia?



- Estamos en una situación preocupante. Históricamente, este momento del año es complejo para los municipios porque no sólo baja la recaudación sino que además se juntan compromisos de sueldos, aguinaldos... Y en este contexto de crisis que se viene viviendo desde hace algunos años, los municipios han tenido el desafío de cualquier familia o Pyme: aumentaron los costos fijos y se sumó algo que valoramos mucho como es el acuerdo paritario con los trabajadores municipales, pero donde el efecto de la cláusula gatillo generó que muchos municipios no pudieran seguir su crecimiento. La cláusula gatillo provocó con la inflación de este último semestre sobre todo, que fueran altos los egresos comparados con los ingresos municipales, que no crecieron en la misma proporción. Esto causó desequilibrios, además de las demandas permanentes que se tienen; cuando Nación o provincia tienen problemas para cubrir las principales demandas de servicios, el municipio es la primera línea de trinchera o mostrador con necesidades que quedan al descubierto pero que no le corresponden de manera directa. Este combo hizo que muchos municipios y comunas llegaran a finales de 2019 principios de 2020 con dificultades y desequilibrios. Ése es un panorama generalizado, y en algunos casos, interviene la conflictividad política con gestiones que asumen ya en situaciones complicadas, como el caso de Coronda o Casilda. Algunas de estas ciudades han tenido un primer mes de gobierno donde fueron más los días de paro que de gestión.

- ¿Cuál fue la deuda que encontraron de provincia con municipios?



- La provincia tenía una deuda de unos 4 mil millones de pesos con todos los municipios y comunas por Obras Menores y Fondo de Financiamiento Educativo. Hicimos un trazo grueso sobre el tema y esta semana aplicaremos una mirada más fina. Nos encontramos con muchos municipios que claramente estaban en resolución de pago con recursos disponibles, así que allí empezamos a liquidar partidas por Obras Menores. Muchos estaban con todo resuelto y el proyecto aprobado, pero no tenían firmada la resolución (de pago), y otros presentaban cuestiones más complejas que demandaban ir a certificar las obras. Por Financiamiento Educativo también había un atraso, así que estamos tratando de poner todo al día. Ya le pagamos (por ese concepto) a Rosario y tratamos de avanzar para apoyar al resto.

- ¿Qué herramientas se utilizan para asistir a las municipalidades?



- Usamos tanto los anticipos de coparticipación como el refinanciamiento para aquellos que no los habían devuelto aún, y que si se los exigíamos, los terminábamos ahogando más. El anticipo es una herramienta concreta para dar una mano. Y empezamos a clarificar y proyectar para ver cuestiones contables que permitan que un municipio pueda programar sus funciones de una manera más estable.

- ¿Hubo un trato preferencial para con Rosario durante el último tramo de la gestión anterior?



- Estamos tratando de terminar de revisar y de dilucidar esa situación. Estimamos que en adelanto de coparticipación, ese municipio habría recibido cerca de cuatro mil millones de pesos, casi lo mismo que le debe la provincia a todas las municipalidades. En los últimos días (de la gestión de Miguel Lifschitz), dicha administración recibió un anticipo de más de mil millones de pesos y se le refinanció otro tanto. Pero estamos tratando de precisar los datos.

- Hay legisladores de la oposición que advirtieron sobre un reparto discrecional de ATN de parte de Omar Perotti para favorecer a municipios del PJ ¿Es así?



- Ahí se conjugan varias cosas; lo primero es que para poder recibir un ATN, además de solicitarlo, se tiene que poder demostrar tu desequilibrio financiero. Obviamente hay muchos municipios que lo han hecho, que lo han sincerado, pero en otros casos intervino un componente más político y los municipios no quisieron reconocer la situación de crisis, a propósito de la discusión que se dio en la Legislatura (cuando se trató el proyecto de ley de emergencia). Eso (el archivo del proyecto) fue una pena porque la situación realmente está complicada para todos y es necesario encontrar más alternativas de trabajo con la oposición sin tantas poses políticas. Ése es un componente. Tampoco hay tantos municipios que hayan solicitado ATN. El segundo componente es que el 99,9% de los expedientes que estaban listos para ser pagados en concepto de Obras Menores correspondían al Frente Progresista. Entonces, a la hora de decidir cómo se podía ayudar a un municipio por ese medio, la conclusión es que casi todas eran del Frente. Ése es un componente que también incide.

- ¿Cómo imagina el año?¿Con asistencia permanente a municipios desfinanciados, o esto es una cuestión coyuntural?



- Es parte de lo que hay que debatir en lo que viene. Por las improntas, las formas y los modos, el gobierno nacional y el provincial van a tener muchas herramientas o programas de trabajo directo con los municipios; de hecho, el pedido que nos hizo el gobernador es que todas las acciones en materia de salud, educación y obra pública vayan de la mano de los municipios. La idea es fortalecerlos para que ellos puedan en el territorio hacer y resolver. Eso es lo principal que queremos hacer. Entonces, sí me imagino un año en el que los municipios tendrán más herramientas. Lo mismo se plantea con la Tarjeta Alimentaria, o con el programa para que los niños y niñas vuelvan a la escuela. Pero sí, va a ser un año difícil.

- ¿Define la situación como delicada?



- Es crítica, sobretodo porque al que ha sostenido una economía equilibrada no le sobra nada. A la hora de planificar obras o de crear un fondo de créditos para pequeños comercios o economía social, cualquier plus de estos que se puedan dar en los territorios, se vuelve muy complejo.Y otros municipios, directamente están viendo cómo garantizan el pago de sueldos, lo cual no es poca cosa. La verdad es que la situación es difícil y colmada de desafíos. Requiere de una gran responsabilidad de los dirigentes en general y de un trabajo conjunto. Las elecciones ya pasaron; no vale la pena generar situaciones más conflictivas para gente que la está pasando mal, solamente por posicionamientos políticos. Es hora de sumar.