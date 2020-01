Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 13.01.2020

Playa a la deriva (UN SANTAFESINO HARTO)

“Sobre el eterno problema de las hermosas playas de Chaco Chico, tomadas por vándalos, en motocicletas, en cuatriciclos: esto se suma al permanente problema de la costanera santafesina, donde la gente no puede vivir por el descontrol y la contaminación sonora. Esto, además de usos comerciales que se suman a barrios enteros, como barrio Candioti. ¿Dónde está el Estado?, ¿dónde nuestros concejales, nuestro poder político? ¿Por qué no interviene la Policía de la provincia en las playas de Chaco Chico?, ¿no es un delito lo que está cometiendo esa gente? Entonces, los ciudadanos estamos cansados, hartos de ver la inacción de la corporación dirigente, ¡inoperantes!..., total ellos veranean en Cancún no en Chaco Chico”.

Yuyal en bulevar (UNA LECTORA)

“Al Sr. intendente, Emilio Jatón: ¿qué pasa con bulevar Gálvez? Estaba tan hermoso ¡y ahora es un yuyal! ¡Por favor pongan un jardinero! Es una pena cómo se lo ve ahora! Den ese trabajo a los que cobran planes”.

Mucha crítica (RAMÓN)

“Lo que observo de este nuevo gobierno provincial es que se dedica más a criticar a los que se fueron, en vez de abocarse a los proyectos. Y en lugar de economizar crean nuevos ministerios”.

Consulta popular (UN LECTOR)

“Está empezando a circular la idea de hacer una petición al gobierno para que se haga una consulta popular y que cada ciudadano pueda votar por ‘sí’ o por ‘no’ para sostener el pago de los planes sociales, llámense Argentina trabaja, Madre soltera, etc., etc. Si quieren tener más de un hijo deberán pagar un impuesto (a China esa política la convirtió en una potencia); subsidio por desempleo 3 meses ¡y a buscar trabajo! De esa forma, se podrán pagar las jubilaciones como corresponde y ahorrar mucho dinero para salud y educación”.

Investigación (UN ANTIGUO LECTOR)

“Como santafesino me interesaría, como a muchos, tener acceso al Informe Nogueras. Y sería muy bueno que el diario El Litoral, como medio periodístico, se preocupara y conformara un equipo de investigación que nos diera a los lectores información acerca de la destrucción y vaciamiento del Banco Provincia, previo a su privatización. Son nuestros dineros los que fueron robados y tenemos derecho a conocer ese informe; que el diario investigue y nos cuente cómo nuestro banco fue virtualmente destruido. Y hablando de bancos, la señora Lourdes Di Natale, fallecida en circunstancias sospechosas, tenía pruebas detalladas de cómo Emir Yoma había estafado al Banco Nación con la complicidad de su cuñado Carlos Menem, en más de 200 millones de dólares en préstamos a falsas empresas. No se volvió a hablar más de eso y la pobre chica está muerta, ¿casualidad, no?”.

Control vehicular (MARTÍN GÓMEZ)

“A la Municipalidad: voy a mencionarles lugares emblemáticos para el contralor de tránsito. En nuestra ciudad lo único que se persigue es el tema del estacionamiento. Es ingente la cantidad de autos tuertos o ciegos que circulan. Luces delanteras, traseras que no funcionan. Otro tanto son los que transitan envenenando por el mal funcionamiento de sus caños de escape: desde ruidos molestos hasta humo contaminante; autos sin freno, etc., etc. Es obligación municipal controlar y sancionar. Otros sitios son: la curva del colegio Don Bosco, la curva Roses, el rulo de Cilsa, la rotonda del hipódromo, la Fuente de la Cordialidad, A. del Valle, frente a la granja La Esmeralda, lugares claves si los hay para realizar operativos. Hagan su trabajo como es debido, señores; salgan de sus despachos”.