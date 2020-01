El precandidato presidencial demócrata Cory Booker se retira de la campaña

El senador por Nueva Jersey Cory Booker anunció hoy que se retira de la campaña presidencial para las primarias tras un año de carrera en busca de la candidatura a presidente por el Partido Demócrata.



Booker nunca llegó a estar entre los cinco primeros en las encuestas y abandona semanas antes del caucus de Iowa, el próximo 3 de febrero, primera cita de las primarias demócratas.



Con su retiro de la carrera por la candidatura a presidente, cosa que también hizo en diciembre la senador californiana Kamala Harris, el único precandidato afroamericano que se mantiene en carrera es el ex gobernador de Massachusetts Deval Patrick, quien entró en el último minuto y tampoco se encuentra entre los preferidos por los sondeos.

It’s with a full heart that I share this news—I’m suspending my campaign for president.



To my team, supporters, and everyone who gave me a shot—thank you. I am so proud of what we built, and I feel nothing but faith in what we can accomplish together. pic.twitter.com/Fxvc549vlJ