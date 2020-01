Coordinarán política de seguridad entre provincia y las cinco principales ciudades

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El objetivo es protocolizar la tarea que llevan adelante la policía y los municipios. Sumarán a Rosario, Santa Fe, Reconquista, Venado Tuerto y Rafaela al programa. El encuentro será en la ciudad del sur.

En medio de un recrudecimiento de la violencia en las dos grandes ciudades de la provincia, el gobernador Omar Perotti se reunirá este martes por la tarde con los intendentes de las cinco principales localidades para firmar un protocolo que permitirá unificar la tarea entre esas administraciones y el Ministerio de Seguridad. Uno de los objetivos es unificar los centros de monitoreos para no dispersar esfuerzos, señaló el jefe de Policía, Víctor Sarnaglia a El Litoral.

Perotti recibirá en la delegación Rosario al local Pablo Javkin; al capitalino, Emilio Jatón; al rafaelino Luis Castellano; al reconquistense Enrique Vallejos y el venadense Leonel Chiarella. El gobernador estará acompañado por el ministro de Seguridad, Marcelo Sain y por el jefe de Policía.

“Los municipios tienen generalmente muy buena información; los intendentes y los concejales saben lo que pasa en las distintas zonas de sus ciudades y es importante compartir la información con la fuerza policial” explicó Sarnaglia. Si bien existe habitualmente diálogos, el gobierno provincial entiende que es recomendable protocolizar cómo debe ser el trabajo conjunto para evitar errores o superposiciones. Según Sarnaglia, están muy avanzadas las conversaciones para unificar los centros de monitoreos municipales de Rafaela y Reconquista con el 911. El objetivo es tenerlos con las cinco ciudades y pone como ejemplo lo que ocurre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En las cinco ciudades empezarán a funcionar mesas de trabajo conjunto en materia de seguridad entre esas administraciones y el ministerio de Seguridad.

Sain había anunciado la decisión de trabajar en forma muy conjunta con los municipios e incluso designó a Jorge Lagna como secretario de Gestión Social de la Seguridad para mediar en la relación con los gobiernos locales y las poblaciones que atraviesan altos niveles de violencia. Admitió que “es muy difícil que nosotros desde la provincia trabajemos la cuestión de la seguridad pública sin los municipios” y de allí la decisión de tener una relación estratégica entre la provincia y los municipios.

Sarnaglia relacionó la cantidad de homicidios ocurridos en la provincia en lo que va del año a una sociedad muy violenta y diferenció lo que ocurre en Rosario con esta capital zona ésta donde los hechos obedecen especialmente a conflictos interpersonales y familiares. Resaltó que la decisión de Perotti es “política dura de no convivencia con el delito. Está comprobado en investigaciones judiciales que, sobre todo el narcotráfico, estuvo relacionado con jefes policiales, muchos de los cuales están detenidos o al menos enjuiciados, y nosotros hemos ordenado cortar cualquier tipo de relación con esa gente”.

También mañana, tras la reunión con intendentes, Sarnaglia con el subjefe de policía más los titulares de las unidades regionales I y II mantendrán una reunión de trabajo con el jefe de la Región II de Gendarmería Nacional con asiento en Rosario.

Este lunes, Sain insistió en vincular los ataques a tiros ocurridos desde principio de año en la ciudad de Rosario contra el Centro de Justicia, el Servicio Penitenciario y el Casino a negocios enormes de grupos integrados por bandas narcos y policías desplazados. “Es una reacción de grupos que, evidentemente, manejaban negocios enormes”, dijo.

Sain se preguntó “qué es lo que estaba pasando en Rosario, por qué tanta inquina, por qué tanta inquina por un desplazamiento (el de los jefes policiales), que es casi natural”. De esa forma, el ministro vinculó los movimientos en las jefaturas de las unidades regionales con lo que viene ocurriendo desde ese momento, con un recrudecimiento de la violencia y el aumento de homicidios en los departamentos Rosario y La Capital. “A mí me parece que había jefes policiales que se creían que eran dueños de provincia o dueños de la ciudad, y me parece que, a partir de lo que pasó, están en la picota, ya no en cuanto al cuestionamiento político sino también penal”.



Busatto habló de reacción corporativa

El jefe de los diputados justicialistas provinciales, Leandro Busatto, salió a respaldar al ministro Sain recordando que asumió la conducción de la seguridad hace 34 días “en la provincia más violenta del país, luego de 12 años de una gestión que fracasó en el área y empeoró todos los indicadores. Hay una reacción corporativa contra alguien que llegó para cambiar las cosas”, afirmó.

El legislador remarcó que “en los últimos 12 años Santa Fe se convirtió en la provincia con la tasa de homicidios más alta del país. Hasta 2012 la provincia nunca había llegado a 300 homicidios en un año. Desde entonces, siempre estuvo por encima de ese número, con una sola excepción: 2017, con 299”. Recordó que “en la última gestión del peronismo, que terminó en 2007, el promedio de homicidios en la provincia era de 246 al año. En los siguientes 12 años trepó a 342: un incremento de casi 40%. El desafío: bajar los niveles de violencia que crecieron en Santa Fe y disminuyeron en el país”.

Busatto agregó que la situación es de emergencia “pero la oposición parece no entenderlo” y le recordó al Frente Progresista que “tuvo esa herramienta cuando gobernó y ahora no quiso tratarla”.

No dejó de mencionar que días atrás “funcionarios de la ex Dirección de Asuntos Internos se llevaban documentación del área en el baúl de un auto. Entre esos papeles había información sensible, sobre la vinculación de jefes policiales con el delito” para asegurar que “hay una resistencia a los cambios de una gestión que se propuso recuperar el control político de la policía y asumir las responsabilidades para las que fue elegido”.