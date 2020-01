https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.01.2020 - Última actualización - 22:28

22:26

El presidente señaló que desconoce si el Sumo Pontífice visitará la Argentina y estimó que Francisco viene evitando viajar al país por "temor a quedar en uno de los bandos".

En una entrevista televisiva Alberto Fernández anticipó que viajará a Europa "a fin de mes" y que le "gustaría mucho ver al Papa" El presidente señaló que desconoce si el Sumo Pontífice visitará la Argentina y estimó que Francisco viene evitando viajar al país por "temor a quedar en uno de los bandos". El presidente señaló que desconoce si el Sumo Pontífice visitará la Argentina y estimó que Francisco viene evitando viajar al país por "temor a quedar en uno de los bandos".

El presidente Alberto Fernández reveló este lunes que viajará a Europa "a fin de mes" y dijo que le "gustaría mucho ver al Papa" Francisco.

Fernández señaló que desconoce si el Sumo Pontífice visitará la Argentina y enfatizó que "es una decisión de él".

Sobre los motivos por los cuales Francisco viene evitando visitar el país, conjeturó que debe obedecer al "temor a quedar en uno de los bandos".

"El Papa no está en ninguno de los bandos, está por encima de todo eso", afirmó, y agregó: "Es un hombre que cubre su tarea de pastor de una forma tan cabal que solo debería ser motivo de admiración y no ser objeto de disputa interna. Yo no lo quiero hacer. El Papa no es mio, es de la humanidad".

En una entrevista concedida al canal de cable C5N, consultado sobre su vínculo con su par brasileño, Jair Bolsonaro, el mandatario evitó la respuesta concreta y se limitó a decir que su "relación con el pueblo de Brasil es óptima".

"Todo lo que sea preservar el Mercosur para mí es muy importante", ratificó, y también ponderó el reposicionamiento de la relación con México en la agenda de política exterior.

"México es un país enorme, la segunda economía de América y por lo tanto uno no puede soslayar la trascendencia de México. Y además en la coyuntura hay un hombre con el que uno puede coincidir como el presidente Andrés Manuel López Obrador", resaltó.

Sobre el asilo que recibe el ex presidente boliviano Evo Morales en Argentina, Fernández dijo que está "contento" de que esté en el país por "motivos humanitarios".

"Espero que Bolivia recupere prontamente la democracia, se vote y los bolivianos elijan al presidente que quieran. Es otro país y no me voy a meter en sus cuestiones internas", aclaró en una entrevista que concedió en la Casa Rosada.

Con información de NA