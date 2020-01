https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.01.2020 - Última actualización - 11:17

11:11

Consejos de la CNRT ¿Qué tenés que hacer si la empresa con la que viajaste perdió o dañó tu equipaje?

Si vas a viajar o viajaste y tuviste un inconveniente con tu equipaje enterate cuál es el procedimiento que tenés que seguir para resolverlo.

Al realizar tu denuncia en la empresa, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) queda notificada y si no se cumplen los plazos de respuesta interviene para sancionar a la misma.

El equipaje que se transporta en la bodega está asegurado por la empresa, por lo tanto, cualquier pérdida total o parcial o deterioro del mismo, debe ser indemnizado.

Al momento de despachar el equipaje, la empresa debe entregarte un ticket, conservalo durante todo el viaje y no lo entregues hasta que el equipaje te sea devuelto en perfecto estado. A su vez, la empresa debe identificar todo equipaje de mano con un marbete correspondiente, aunque no responderá por extravío o deterioro de los equipajes de mano, salvo culpa comprobada de aquella o de sus empleados (Art. 6° inc. A de la Res. S.T. N° 47/95).

Foto: Archivo - El Litoral

En caso de que la empresa pierda el equipaje, se debe conservar el pasaje y el ticket que te fue entregado al momento de despachar el equipaje y hacer el reclamo a la empresa dentro de las 24 horas de finalizado el viaje. No se debe entregar esta documentación hasta que tu equipaje te sea devuelto en perfecto estado o hasta que la empresa te indemnice con el monto previsto por las normas. La empresa tiene cinco (5) días corridos para dar respuesta al reclamo (Art. 6º inc. D de la Res. S.T. N° 47/95).

Al instante que se realiza la denuncia, la empresa está obligada a cargarla en el Portal de Denuncias de CNRT. Si en el plazo estipulado la empresa no lo resuelve de manera satisfactoria, se emite una nueva alerta automática en donde la CNRT continúa el proceso en segunda instancia para sancionar a la empresa.

La indemnización por extravío será de un valor equivalente a 1.100 litros de gas-oil (precio de venta al público en estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino).

Para consultar el monto actualizado de indemnización, se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/equipaje-y-boletos.