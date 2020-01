https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.01.2020 - Última actualización - 13:40

Conferencia de prensa del Ministro de Desarrollo y el gobernador La tarjeta alimentaria arranca en febrero en Santa Fe con 110 mil plásticos

El gobernador Omar Perotti, el intendente local, Pablo Javkin, y también su par de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, estuvieron presentes. A ellos se sumaron mandatarios de otros municipios y comunas. No sólo hubo funcionarios públicos; se sumaron dirigentes de entidades relacionadas con el comercio, que se acercaron al salón Rodolfo Walsh de la gobernación provincial en Rosario para escuchar la implementación de una de las iniciativas medulares de la administración nacional.





En su discurso, el ministro Arroyo se mostró enfático frente a esta política que comenzó en diciembre del año pasado. “Es un día importante”, señaló. “El presidente Alberto Fernández fijó una prioridad. ¡No puede haber hambre en la Argentina! Eso es una regla, no es un debate. Todos tienen que comer y tienen que comer bien en Argentina. Tiene que suceder durante el gobierno de Alberto Fernández, el que sigue y el que sigue.





“Estamos hoy en la provincia de Santa Fe poniendo en marcha una política de Estado que excede a un partido, que excede a una idea, que excede a un tiempo. En la Argentina no puede haber hambre”, afirmó el titular de la cartera de Desarrollo Social.





El encuentro sirvió para despejar dudas con relación a la implementación. La tarjeta servirá sólo para comprar alimentos dentro de cuatro rubros: leche, carne, frutas y verduras. No se podrán comprar bebidas alcohólicas con este método. Se implementará con la red de datos de la Ansés y no tendrá intermediarios de ningún tipo.





El ministro Arroyo sostuvo en la presentación que ‘a fines de marzo el país estará cubierto en un 80 por ciento por la tarjeta. Un 20 por ciento de localidades rurales y más alejadas no va a estar la tarjeta sino que habrá otros mecanismos‘.





“Claramente todos tienen que comer y comer bien en la Argentina. No va a haber buena educación y desarrollo sino hay buena alimentación”, resaltó el funcionario nacional que dedicó un párrafo a los “comerciantes santafesinos” que “también tienen que ayudarnos porque habrá un movimiento económico que no existía en la provincia de Santa Fe”. Se puso así en sintonía con los expresado por el Jefe de Estado sobre el impacto del plan en el movimiento económico de la “clase media”.





Una vez implementado el programa, la tarjeta se cargará tercer viernes de cada mes con 4.000 o 6.000 pesos, dependiendo de si el titular tiene uno o más hijos.



​La entrega de los plásticos estará a cargo del Ansés -previo aviso por sms telefónico- y el organismo notificará a los beneficiarios titulares cuando puedan retirar la credencial en el lugar asignado.





Cabe recordar que si bien la tarjeta tienen las mismas funciones que una tarjeta de débito, no sirve para extraer dinero en efectivo de cajeros automáticos y sólo permite la compra de alimentos, excluyendo a las bebidas alcohólicas.