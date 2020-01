La tarjeta alimentaria comenzará a usarse en febrero en la provincia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.01.2020

11:13

El ministro Arroyo presentó el programa ante autoridades provinciales y municipales en un acto en Rosario. Estiman que llegará a 202.000 menores santafesinos. El plástico servirá para exclusivamente para comprar alimentos. Se incentivará el consumo de leche, carnes, frutas y verduras.

Por Hernán Alvarez



La política prioritaria de Alberto Fernández hizo pie en nuestra provincia. El propio ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, explicó ante autoridades locales las modalidades de la tarjeta alimentaria que se empezará a usar a partir de febrero en Santa Fe. Este plástico es una parte esencial del plan Argentina contra el hambre que comenzó a implementar la administración Fernández.



El salón Rodolfo Walsh de la gobernación en Rosario estuvo colmado, Arroyo estuvo acompañado por el gobernador Omar Perotti y por el ministro provincial de Desarrollo Social, Danilo Capitani. Asistieron también los intendentes Pablo Javkin (Rosario) y Emilio Jatón (Santa Fe) junto a una lista larga de mandatarios locales de distintos puntos de la bota. Perotti y Arroyo suscribieron el convenio entre los dos estados al final del acto.



La tarjeta tiene como objetivo paliar el hambre y la malnutrición presente en niños menores de 6 años de los estratos sociales más vulnerables. Permitirá adquirir alimentos como si fuese con débito por un monto máximo estipulado. Se pondrá mucho el acento en una buena nutrición. Para ello, se incentivará la compra de cuatro rubros esenciales: leche, carnes, frutas y verduras.



A partir de febrero, el plástico estará disponible para las primeras beneficiarias (en su inmensa mayoría madres de familia) en la zona de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Pérez.



Cómo operará la tarjeta



Arroyo se encargó de detallar cuál será el mecanismo. Los datos son extraídos directamente de la base de la Anses. Habrá tres clases de beneficiados: madres con chicos menores de 6 años, mujeres a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad.



Unos 202.000 chicos serán alcanzados por esta política en Santa Fe. Serán casi 110.000 tarjetas de alimentación. Habrá dos montos: $ 4.000 para las madres que tienen un chico menor de 6 años, $ 6.000 para quienes tienen dos o más niños. La entidad encargada de la operatoria será el Banco de la Nación Argentina y no habrá intermediarios. “La tarjeta se recarga el tercer mes. Nadie tiene que anotar a nadie. La entrega directamente el banco en las localidades más grandes de la provincia. Anses informa a las madres de acuerdo al número de documento qué día y adónde tiene que retirar la tarjeta”, comentó Arroyo. “Es un día importante. El presidente Alberto Fernández fijó una prioridad. No puede haber hambre en la Argentina. Eso es una regla, no es un debate. Todos tienen que comer y tienen que comer bien en Argentina. Tiene que suceder durante el gobierno de Alberto Fernández, el que sigue y el que sigue. Estamos hoy en la provincia de Santa Fe poniendo en marcha una política de Estado que excede a un partido, que excede a una idea, que excede a un tiempo. En la Argentina no puede haber hambre”, reiteró el titular de Desarrollo Social.



Arroyo aseguró que nuestro país tiene un problema de hambre y de malnutrición: “Hambre es saltearse las comidas. Hambre es un mate cocido y un pedazo de pan a la noche. El 14 por ciento de los chicos en la Argentina sufren inseguridad alimentaria severa, se saltean las comidas. Si un chico come mal, aprende mal. Si aprende mal, se le va a complicar el resto de su vida. Al empezar cada mes miro datos. Uno, el consumo de leche. Todos los meses baja el consumo en la Argentina. Es una vergüenza. En un país donde todas las familias saben que los chicos tienen que tomar leche, si baja mes a mes el consumo de leche, estamos muy complicados”.



Los beneficiarios deberán dar una contraprestación antes de tener derecho a recibir el plástico. “Previo a recibir la tarjeta, la madre tiene que hacer dos cursos y es ese el convenio más importante. Uno, un curso de buena nutrición. Las familias compran los alimentos que quieren, pero nosotros vamos a insistir con cuatro rubros: leche, carnes, frutas y verduras. Las madres además de hacer un curso de salud retiran la tarjeta y compran donde quieren”, dijo Arroyo.



El monto total mensual empleado por el Estado en Santa Fe para esta medida es de 550 millones de pesos. El uso de la tarjeta tiene tres objetivos: que todos coman bien, que se genera empleo a los pequeños productores alimenticios y comerciantes, y que haya desarrollo local con esta inyección de dinero venida desde el estrato federal.



La opinión de los intendentes



Algunas de las voces escuchadas tras la reunión de Arroyo con Perotti, funcionarios e intendentes.



* Jorge Berti (Villa Constitución): “Es dejar el hambre como una cuestión histórica que siempre nos acucia a los argentinos y que esto genere empleo. Que el dinero circule en la ciudad, que motorice las economías locales”.



* Pablo Javkin (Rosario): “Lo veo como un programa muy bien organizado que apunta adonde hay que apuntar. Comparto con el ministro. Es un objetivo estratégico. Esto está afuera de todo debate político. Vamos a poner todo lo que podamos como municipio no sólo en la implementación, sino en el seguimiento posterior”.



* Enrique Vallejos: “Tiene que ver con la alimentación, con la producción, con reactivar el comercio, con reactivar las economías locales. Esto no es poner plata en un banco en un plazo fijo. Es invertir en salud, en alimentación, en educación. En mi ciudad se entregan 7.600 raciones de comida por día en los distintos comedores. Gran parte de los chicos que hoy tienen que ir a un comedor ese sustento lo tendrán en su casa”.



* Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez): “Tenemos una situación social bastante complicada. Que llegue a más de 4.000 familias es muy importante. Villa Gobernador Gálvez tiene el índice de necesidades insatisfechas más alto de la provincia de Santa Fe. Esto viene a paliar esta situación y a mejorar el movimiento de los comercios de la ciudad”.



* Daniela Qüesta (Santo Tomé): “Es una herramienta muy interesante. Va a requerir de la colaboración de los municipios en las capacitaciones. Vamos a acompañar como corresponde. Esperemos que sea un alivio más, que signifique una inyección de recursos a la localidad”.