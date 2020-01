"Vengan a curar un ternero cuando la vaca es mala", la invitación a quienes piden carne barata

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.01.2020 - Última actualización - 12:30

Mientras trabajaba en el campo, un ganadero del norte santafesino se filmó lidiando para vacunar la cría de una madre brava. Refugiado entre palmeras y tirando del lazo mostró el riesgo que corre para producir carne vacuna.

Juan Manuel Fernández | @jotafernan

Angel Furrer es criador en Nicanor Molinas, norte de Santa Fe. Esta mañana, durante una recorrida por el campo decidió mostrar el trabajo y el riesgo que corre cuando realiza sus tareas. En el video que envió a Campolitoral explica la razón del registro: “para la gente que por ahí se queja de que es cara la carne yo los invito a que vengan a curar un ternero cuando la vaca es mala”, dice mientras se mantiene refugiado entre palmeras para evitar la embestida del animal.

“A los que dicen que tenemos que ser solidarios; muchachos vengan, yo le presto mi caballo, el lazo… Si vamos a ser solidarios vamos a serlo todos, no con el esfuerzo de uno”. Mientras filma con su teléfono apoyado en un árbol tira del lazo para aproximar el ternero ante la inquietud de la madre. Le habla a “los que se quejan que la carne está 500, está 400…”, invitándolos “a pelarse el culo como nos pelamos nosotros en el campo; simple nomás”.

Es una mañana seca y calurosa y el viento brama en el micrófono. Durante la tarea, Ángel explica el peligro de trabajar con la hacienda y la importancia de curar las crías para evitar que las moscas las infecten. “Algún día se va a criar y lo van a tener en la carnicería; no saben el esfuerzo que es, no es gratis esto”, aclara, mientras forcejea con el ternero que muge y se sacude. Guarecido entre las palmeras aplica el antiparasitario y marca la oreja del animal con el cuchillo, sin dejar de mirar a la madre que merodea en actitud hostil. Si lograra embestirlo “me saldría más caro curarme que el ternero”, cuenta en un posterior diálogo telefónico. “Hasta he tenido que subirme a un árbol cuando es demasiado brava la madre”, agregó.

Como tantos productores, Ángel siente el peso del discurso político que lo acusa de no ser solidario o de obtener “ganancias extraordinarias” sin riesgo ni esfuerzo. Y como ganadero sufre, además, la exigencia de proveer carne “barata” a la población, como si se tratara de un servicio público o de una mera actividad extractiva de la época colonial, cuando las vaquerías explotaban el ganado cimarrón. Esto, en cambio, exige inversión y eficiencia. Y tiene un valor que no se puede desconocer.

No es habitual el trabajo que está realizando, ya que para esta época suele estar completo el destete. Pero hace un año sufrió una inundación que retrató los servicios, por lo que se demoraron las preñeces y luego las pariciones. Porque también se trata de un trabajo signado por la naturaleza. Y ahora el calor y la humedad aceleran los procesos infecciosos que generan las moscas, que a pocas horas de nacidos ya parasitan a los terneros a través del cordón umbilical. Por eso tampoco hay fines de semana, feriados o fiestas: hay que estar atentos a inmunizarlos cuanto antes para que lleguen, algún día, a la mesa del consumidor.

“Hay mucha gente que no tiene ni idea de donde sale la carne y creen que formamos el precio nosotros”, dijo por teléfono mientras continuaba con la recorrida.