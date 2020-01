https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.01.2020 - Última actualización - 15:46

15:39

Se declara admirador del juego de Gargano, el volante central de Peñarol. Dice que si hay que ir al roce lo hace y cuando haya que jugar, también juega. Jugó de “5” solo y también como doble cinco. Lo quisieron los grandes de Uruguay, fue elegido el mejor “5” del fútbol uruguayo del 2019 y considera que es un paso adelante su llegada a Unión.

Sebastián Assis viene con la intención de conquistar a Unión "Como todo uruguayo, no le escapo a ?meter la pata" Se declara admirador del juego de Gargano, el volante central de Peñarol. Dice que si hay que ir al roce lo hace y cuando haya que jugar, también juega. Jugó de “5” solo y también como doble cinco. Lo quisieron los grandes de Uruguay, fue elegido el mejor “5” del fútbol uruguayo del 2019 y considera que es un paso adelante su llegada a Unión. Se declara admirador del juego de Gargano, el volante central de Peñarol. Dice que si hay que ir al roce lo hace y cuando haya que jugar, también juega. Jugó de “5” solo y también como doble cinco. Lo quisieron los grandes de Uruguay, fue elegido el mejor “5” del fútbol uruguayo del 2019 y considera que es un paso adelante su llegada a Unión.

(Enviado Especial a Mar del Plata)

Cuando El Litoral consultó a Martín Zuccarelli el por qué del seguimiento de Sebastián Assís, fue contundente: “Fue elegido el mejor volante central del fútbol uruguayo. A partir de ahí y porque es uno de los puestos que queríamos reforzar, fuimos a buscarlo”. Y llegó Assís para convertirse en la primera cara nueva, porque se adelantó a Javier Cabrera, primera contratación pero rezagado en su arribo por el largo viaje desde Australia.

Ahora, la pregunta es: ¿por qué un volante central?. Están Elías y Acevedo como presuntos titulares, están Javier Méndez y Nardoni para alternar. Si bien es un puesto de la cancha en la que no hubo un rendimiento de excelencia, hay jugadores para intentarlo. La pregunta es: ¿se quedarán todos?. Y la duda apunta a Nelson Acevedo, porque desde el fútbol colombiano y también Defensa y Justicia, lo codician.

Pero volvamos a esta primera cara nueva en el plantel de Unión, para conocer un poco más quién es Sebastián Assís, de 26 años, que viene de Cerro Largo de Uruguay y que se define como un prototipo fiel de la estirpe del fútbol uruguayo.

-¿Cuáles son las sensaciones que sentís en estos primeros minutos con tus nuevos compañeros?

-Feliz, al igual que mi familia que es todo para mí. Quería jugar sí o sí en el fútbol argentino y cuando mi representante me lo propuso, no lo dudé. Averigüé algunas cosas de Unión, sé que está en una ciudad linda y que llena la cancha. He mirado mucho fútbol argentino con mi padre, que también fue futbolista. Y ví partidos de Unión. Me gustó.

-¿Sos un volante central hecho y derecho?

-Puedo jugar de volante central solo o también con un doble cinco. Algo hablé con Madelón , me comentó que su equipo juega con un 4-4-2 y obviamente que me adaptaré y rápidamente a ese esquema.

-¿Preferías un grande Uruguay o venir a la Argentina?

-Este es un salto enorme porque nunca salí de Uruguay. Tuve chances con los grandes de allá, pero venir a un grande de Santa Fe como Unión, es un avance importante en mi carrera.

-Hay otros uruguayos en el plantel. ¿Incidió?

-El grupo me trató como uno más y eso es importante para que la adaptación sea rápida. A Cabrera lo conozco porque jugué contra él en el torneo uruguayo y también a Javier Méndez.

-Un diario uruguayo te puso como el mejor jugador de marca del fútbol uruguayo. ¿Venís de tu mejor año?

-Tuve otros años en los que anduve muy bien también, pero quizás por la buena actuación que tuvo el equipo en la temporada pasada, resaltó más lo mío.

-Si tuvieses que mencionar un jugador al que te asemejes, ¿a quién mencionás?

-A Gargano, el volante de Peñarol. Me encanta su juego y siempre veo cómo se mueve. Me gusta porque es de marca y porque también va al arco rival. Y yo soy así, un “5” que mete pero que también intenta jugar. Yo tenía que mejorar el pase, entregar bien el balón. Eso me faltaba. Y también patear más al arco y meter pases entre líneas. En todo eso, he mejorado.

-¿Qué tiene el fútbol argentino que te sedujo para venir?

-La dinámica. Lo veo y me encanta que se juegue con ese nivel de dinámica. Te repito que es un fútbol muy jerarquizado y me gusta estar acá. Nosotros, los uruguayos, imitamos mucho al fútbol argentino.

-¿Qué te dijeron de Unión en Unión?

-Que se vive el fútbol con mucha pasión, que tiene un clásico rival como Colón y los hinchas ya me hicieron llegar mensajes. Estoy agradecido de eso.

-¿Prometés lo que habitualmente se espera de un jugador uruguayo?

-Cuando haya que “meter la pata”, la meteré y cuando haya que jugar, también me prenderé porque es algo que me gusta.

-A Méndez lo aprendimos a conocer en este año que lleva jugando en Unión y vos también lo conocés porque es uruguayo y lo habrás enfrentado. Si te comparás con él, ¿qué tenés de igual y qué de distinto?

-Javier es un muy buen jugador que quizás sea un poco más defensivo que yo. No le escapo a “meter la pata” con todo, no me gusta perder a nada y como te decía, cuando haya que jugar, jugaré. A los otros muchachos, como Acevedo o Elías, los sentí nombrar, los ví en esta primera práctica y de a poquito nos iremos conociendo, como con el resto de mis nuevos compañeros.

-Por tu estilo, ¿sos de los que se puede ganar rápidamente el cariño de la gente?

-Ojalá me toque jugar. Y cuando lo haga, dejaré todo en la cancha como lo hice siempre. Tenemos, los uruguayos, esa característica que siempre nos ponderan. Y todos los jugadores uruguayos intentamos ser fieles a eso.

“Tenía chances de los clubes grandes de Montevideo, pero cuando mi representante me habló de venir a la Argentina a jugar en Unión, no lo dudé”. Sebastián Assís Flamante incorporación de Unión



¿Y ahora?

Assís y Cabrera son las dos primeras incorporaciones del plantel de Unión. Ahora hay algunas gestiones encaradas pero el panorama no es fácil. Se intentará sumar algún otro volante, porque esa es la pretensión de Madelón. Unión sigue gestionando la chance de Braian Rivero, el volante de Newell’s.