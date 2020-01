Vignatti con Tapia, antes de la votación del jueves

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El pope máximo de Colón programó un mano a mano con el presidente de la AFA. Los sabaleros apoyan la postergación pero hay más temas en la agenda común.

El presidente del Club Atlético Colón, luego de estar dos semanas en el exterior, se instaló desde ayer en Buenos Aires —previo paso a pura reunión en Santa Fe— para acelerar varias gestiones: altas, bajas, litigios pendientes y unidades de negocio a futuro. En esa agenda, se viene una “Cumbre” con el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia.



Incluso, Vignatti se propuso estar mano a mano con el hombre fuerte de calle Viamonte antes de la esperada votación que tendrá el fútbol argentino de cara a lo que se viene. Entre otras cosas, Colón apoyará de manera firme la idea de postergar el inicio, pensado en un primer momento para la última semana de enero.



Un miembro de ese Comité de la Superliga informó que la reunión pasó “para el jueves a la misma hora, porque el objetivo es resolver de una buena vez si el campeonato se reanuda el viernes 24 o se posterga porque el seleccionado Preolímpico está compitiendo, o bien si hay otras razones para ello”.

“Lo más prolijo sería resolver esta situación en una votación para no perder credibilidad y reconocer si esto tiene un lado político o económico”, indicó el vocero, que pese a lo expuesto, nunca aludió a lo que hoy por hoy es el principal argumento para justificar la postergación: el costado deportivo.



“Debemos ser claros, porque el reinicio estaba programado desde mediados del año pasado y no puede ser que ahora intenten modificarlo. Por eso el jueves nos veremos las caras y analizaremos como sigue esto. Lo único que no corre riesgo es la realización del partido postergado entre Independiente y River Plate, que se llevará a cabo en Avellaneda el próximo domingo 19, a las 19.10”, completó la fuente.



Esta reunión marcará el comienzo del futuro de la Superliga, que todavía no cumplió dos años de existencia y ya se ve seriamente amenazada.

Con siete fechas más un partido postergado (Independiente- River) por jugar, los clubes que componen la máxima categoría del fútbol argentino iniciaron hace más de una semana una revuelta que, si bien está enmarcada en la cesión de jugadores a la Selección sub 23 que participarán del Preolímpico, tiene un trasfondo económico.



Es que en cada una de las declaraciones, lo que verdaderamente quieren hacer muchos de los clubes es renegociar un contrato de televisión que quedó desfasado respecto de la depreciación del peso argentino sobre el dólar. “Se nos cayeron los abonados por la crisis, no hay más plata”, habría sido la respuesta de las cadenas de TV (el contrato original fue negociado por Angelici y Tinelli).



Así, como muchos de los contratos con los futbolistas se realizan en dólares, los dirigentes de los clubes de Superliga no pueden reforzarse porque ese ingreso de dinero por parte de los derechos de TV no les alcanza.



Lo cierto es que el próximo jueves a las 13 está convocada la reunión de la Mesa Directiva, integrada por el presidente de la SAF, Mariano Elizondo, más los representantes Jorge Brito (vice de River), Cristian Devia (secretario de Racing), Carlos Montaña (vice de Independiente), José Lemme (presidente de Defensa y Justicia), Mario Leito (presidente de Atlético Tucumán), Augusto Costa (vice de Vélez) y Juan José Concina (prosecretario de Newell’s).



Además, como Boca y San Lorenzo todavía no definieron sus representantes tras las elecciones, en su lugar podrían estar Rodrigo Escribano y Pascual Caiella, vicepresidentes de Talleres y Estudiantes de La Plata, respectivamente.



Ante esa situación, lo que evalúa la Superliga es automáticamente convocar a la reunión de Comité Ejecutivo, con el resto de los clubes que la componen para ese mismo día, para no demorar más esta posible decisión de postergación.



Inicialmente, y votado por los mismos clubes, el programa tenía previsto reiniciar la competencia el próximo viernes 24 de enero, con una fecha entre semana inmediata, ya que luego con el inicio de la Copa Libertadores, Sudamericana, más fecha FIFA, sería imposible de hacerlo.



¿Qué pasa con Independiente-River?: si la intención de estos clubes que participan de la revuelta prospera, el torneo comenzaría el primer fin de semana de febrero y las dos primeras fechas —estaba programado jugar entre semana la 18— se pasarían como cierre de campeonato.



Pero en el medio hay otro punto y es el postergado entre Independiente-River, que podría dejar al conjunto “millonario” como líder.



El “Rojo” tiene implicado en la Selección sub 23 a Gastón Togni, mientras que River no tiene convocados, por lo que podría verse perjudicado de igual manera, pero no quedarían fechas para volver a postergarlo.



De esta forma, el próximo domingo en el estadio “Libertadores de América”, ambos equipos disputarían el clásico de igual forma para ponerse al día.



Tema Conmebol y lo de Galván



Por lo que pudo chequear El Litoral, más allá de darle el voto y el respaldo en nombre de Colón, el presidente sabalero —José Vignatti— tiene dos temas “pesados” en su cónclave con el “Chiqui” Tapia.



Por un lado, es el reclamo en Conmebol por la denuncia de “fraude deportivo” contra Independiente del Valle y contra el arquero Jorge Vladimir Pinos. En este sentido, Vignatti quiere interiorizar a Tapia de los pasos que dará Colón, en cuanto a ir al TAS y FIFA por la indeferencia de la Conmebol.



El otro tema fuerte es la situación de Brian Galván, el tucumano que es pretendido por un club de la MLS de Estados Unidos. Colón, que recibió una propuesta formal del Colorado Rapids el 3 de enero, considera que se dieron muchas irregularidades, por lo que Vignatti lo quiere interiorizar a Tapia de este foco de conflicto.