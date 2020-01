Nación propuso triplicar el monto de los subsidios al transporte del interior

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.01.2020

17:21

A cambio, las provincias deberán mantener el precio del boleto. Es por un plazo de 120 días. El Municipio santafesino evalúa el impacto del convenio.

El nuevo destino que tendrá el financiamiento del transporte público por colectivos del interior del país sumó este martes un nuevo capítulo. Al mediodía, el ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, acercó la primera propuesta sobre cómo el nuevo gobierno auxiliará con subsidios al sistema. Fue en el primer encuentro federal que mantuvo con ministros y secretarios de todo el país, del que participaron representantes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Santa Fe estuvo representada por el secretario de Transporte provincial, Osvaldo Miatello, quien brindó algunos detalles a El Litoral: “La propuesta es por 120 días a partir del 1 de enero, e implica triplicar lo que veníamos recibiendo de subsidios nacionales, a cambio de congelar la tarifa por ese período”. A su vez, la provincia deberá continuar otorgando lo mismo que venía aportando. Además, el convenio propuesto por Nación suma $ 14.700 por conductor, por mes; y una suma de $ 20 por litro de combustible.



En la ciudad



Ahora bien, el impacto será distinto en cada Municipio, aclaró el funcionario. Es que la gestión anterior otorgaba subsidios en base a dos resoluciones (la N° 1085 y la N° 1086). Ésta última permitía al gobierno nacional compensar de modo discrecional los desfasajes que tenían algunas ciudades, y evitar así incrementos de boleto elevados. Tal fue el caso en la ciudad de Santa Fe (y en menor medida, en Rosario), que a fines de septiembre de 2019 aumentó la tarifa, pero muy por debajo de lo que ajustaron otras ciudades del interior.



Es importante aclarar que la capital provincial no recibía los fondos de la 1085 porque optó por el sistema de la Tarjeta Sube y recibía las compensaciones por todos sus atributos sociales (para jubilados y pensionados, excombatientes de de Malvinas, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, asignación por embarazo, becas Progresar, etc).



“La resolución 1086 desaparece, con lo cual las ciudades que venían recibiendo este beneficio discrecional (como Santa Fe), ya no lo tendrán”, explicó el funcionario.



A partir de este dato no menor cada ciudad deberá hacer su propia evaluación del impacto que tendrán estas modificaciones en el reparto de los subsidios. El subsecretario de Transporte del Municipio capitalino, Lucas Crivelli, todavía no había accedido al convenio propuesto, con lo cual prefirió no hacer declaraciones públicas hasta no estudiarlo en detalle.



“Es una mejora sustancial, que tiene por objetivo empezar a revertir las diferencias notorias que hay con el Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires). En ese sentido creo que es un buen camino, después tendremos que ver qué se puede mejorar”, calificó Miatello.



Agenda federal



Durante el encuentro, el Ministro de Transporte, Mario Meoni, planteó la importancia de una agenda común para el desarrollo de la logística, con el objetivo de delinear las prioridades y hacer más competitivas a las regiones del país.



En este sentido, se planteó la creación de una Administración Federal de la Hidrovía del Río Paraná, conformada por la Nación y las provincias. También se planteó la relevancia del desarrollo de las vías navegables, como recurso esencial para el crecimiento, así como de los puertos.



La conectividad aérea fue otro de los ejes: ‘Debemos seguir desarrollando más aeropuertos, a través de los cuales se puede generar mayor conectividad para las personas, pero también del turismo y mayor conectividad para los negocios, trabajando en conjunto con Aerolíneas Argentinas para lograr un desarrollo armonioso‘, resaltó el ministro Meoni.



En cuanto a la movilidad urbana, el ministro Meoni destacó la importancia de ‘buscar la mayor equidad y el uso eficiente y transparente de los recursos del Estado Nacional en un aspecto crucial que es el transporte público en la vida de las personas‘. En este sentido, se planteó la oportunidad de ‘avanzar en el desarrollo de energías limpias, junto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, cuidando el ambiente y desarrollando nuevas tecnologías en el país y más oportunidades de empleo en la Argentina.