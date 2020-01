https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

También rechazó "los abusos de la industria médica" Gremio de farmacéuticos y bioquímicos denunció a laboratorios por el costo de los remedios

El titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (Safyb), Marcelo Peretta, denunció hoy "el extraordinario aumento de los precios de los remedios" y "la magnitud del poder de los laboratorios, que se expresa en la obligación solidaria de las obras sociales, las prepagas y el propio Estado si un paciente no puede afrontar el costo de un fármaco".



Un documento firmado por Peretta reseñó que el ministro de Salud, Ginés González García, acaba de confirmar su preocupación ante "la recepción por parte del Estado de unos 10 amparos diarios para abonar medicamentos onerosos -el último por 15 millones de pesos-, lo que demuestra que esas decisiones judiciales obligan a pagar al laboratorio productor los remedios de nueva generación y sin probada eficacia, aunque con precios 50 o más veces superiores al de la vieja generación que se procura reemplazar".



"Las obras sociales también reciben amparos millonarios, por lo que están obligadas a cubrir tratamientos farmacéuticos de elevado precio y, si el agente del seguro demora unos días para abonar el remedio, sus cuentas bancarias son embargadas y les toman el dinero. Se trata de un disparate, ya que esa plata es de los trabajadores", puntualizó.



El dirigente gremial explicó que "el pago de un precio exagerado por un fármaco no permite disponer de fondos suficientes para cubrir otras prestaciones de pacientes", y señaló que "la voracidad de los laboratorios vacía las arcas estatales y de la seguridad social bajo el amparo de supuestas mejoras para la salud, nunca probadas, ya que a menudo los graves efectos secundarios terminan con el retiro del producto del mercado".



Peretta añadió que ante "la imposibilidad de un paciente de pagar el alto precio del remedio el laboratorio utiliza sus muy especializados estudios jurídicos, que recurren a la justicia y, en trámite exprés, obtiene la razón y obliga al sistema y/o al Estado a abonarlo".



También rechazó "los abusos de la industria médica" y explicó que en procura de evitarlos recientemente "se creó la Unión de Obras Sociales (UOS) para articular los derechos de los pacientes con las obligaciones de los agentes de seguro, en especial pequeños y medianos, en bancarrota si deben pagar remedios de entre 300 mil y 1 millón de dólares".



Para el dirigente, se impone discutir de una vez por todas "el precio de los medicamentos ante unos pocos abusadores que se quedan con los recursos de todos y desamparan a la mayoría", a la vez que explicó que la Argentina tiene "los fármacos más caros del mundo, inclusive más que los Estados Unidos e Inglaterra, porque ningún gobierno desde Arturo Illia se atrevió a detener la avaricia de las corporaciones, interesadas en sus acciones".



"Las farmacéuticas imponen su condición dominante y financian a la política con presupuestos para lobby superiores al de petroleras y tabacaleras. Esas cajas se nutren del elevado precio de venta de los productos sanitarios. La discusión no es si debe o no cubrirse el remedio sino qué precio tiene ese producto, sujeto o no a cobertura", afirmó.



Por último, Peretta se pronunció por la necesidad de que el precio del remedio "no quede en manos del productor sino que tenga relación con el costo de producción y distribución y la real inversión en investigación y desarrollo a partir de un mecanismo apropiado", que podría ser "una ley, un índice o una fórmula, una suerte de paritaria anual entre empresarios, sindicatos, consumidores y Estado para ofrecer previsibilidad", concluyó.



