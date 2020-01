En Santa Fe, primera reunión de coordinación en seguridad

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 14.01.2020 - Última actualización - 20:03

20:01

La provincia acordó con las cinco principales ciudades santafesinas los protocolos en la materia. Planificarán acciones para proteger a los vecinos.

El gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, se reunieron con los cinco intendentes de ciudades referentes de la provincia para lanzar con ellas las mesas de coordinación de seguridad local. El rosarino Pablo Javkin, el santafesino Emilio Jatón, el reconquistense Enrique Vallejos, el venadense Leonel Chiarella y el rafaelino Luis Castellano estuvieron en Rosario definiendo los alcances del trabajo.



La Municipalidad de Santa Fe será la primera sede de la reunión de estas mesas que reunirá al gobierno provincial, a jefes policiales, intendentes y concejales. La cita quedó acordada para el jueves, a las 10. “Acá está todo el espectro político partidario de la provincia”, se señaló en la apertura de la reunión debido a las diferentes procedencias políticas de los cinco intendentes.



Explicaron que el objetivo es establecer “mesas de coordinación de seguridad local” para coordinar con los gobiernos de cada una de las localidades de Santa Fe. “Acá está todo el espectro político partidario de la provincia, todos comprometidos en realizar un esfuerzo para mejorar la seguridad”, destacó Sain. “Esta es una actividad de coordinación con gobiernos locales. Compromete a intendencias, al Ministerio de Seguridad y la Policía de cada una de las localidades”, añadió. Resaltó que “es una actividad de coordinación con gobiernos locales, con los intendentes sentados en la mesa, en un esquema de trabajo y coordinación que nos compromete a todos”.



Por su parte, el gobernador dijo que el objetivo de la coordinación será “el cuidado de los vecinos. Estamos en una emergencia en materia de seguridad. Tenemos que mantener la coordinación para transmitirle al vecino la mayor tranquilidad”. Perotti reiteró que “hay una firme decisión tomada: hay que cortar los vínculos con el delito, hay que tener la firmeza necesaria y la templanza para que la provincia sea de la gente decente, de la gente trabajadora. Y es allí donde vamos a poner el mayor esfuerzo posible para resguardar a cada uno de los santafesinos”. Añadió que “estamos coordinando esfuerzos, acciones y recabando toda la información disponible para llevarle tranquilidad a los santafesinos. El objetivo es mejorar la seguridad y, para ello, es fundamental la coordinación entre municipios y provincia. Sabemos que tenemos una provincia muy heterogénea, con particularidades diferentes, y como tal la vamos a abordar. Hay una decisión tomada con firmeza, con un objetivo central, que es tener una nueva fuerza policial, para que los santafesinos recuperen la confianza. En esa línea estamos trabajando, para darles una señal de coordinación entre todos, de que nuestra preocupación es cuidarlos mejor”.



El jefe de Policía, Víctor Sarnaglia, había justificado el programa señalando que “el municipio trabaja por un lado y nosotros por el otro, eso es una tontería. Necesitamos institucionalizar esta relación, crear mesas de trabajo en cada municipio donde integremos la información que producen y aprovechar lo que ellos tienen. Si no nos ponemos a trabajar todos en este tema, nos van a ganar los malos”.



El encargado de trabajar en la coordinación entre ministerio y municipios será Jorge Lagna, secretario de Gestión Social de la Seguridad. Explicó que se busca terminar “con las decisiones anárquicas que deben tomar los intendentes y presidentes comunales” en seguridad. Explicó que se conformarán mesas institucionales en cada ciudad que las integrarán el intendente o su representante, un referente del ministerio de Seguridad y de la policía, para planificar las acciones.



Solidaridad



Los concejales justicialistas Juan José Saleme, Federico Fulini y Jorgelina Mudallel se manifestaron de acuerdo respecto a la iniciativa del gobierno de protocolizar la coordinación de políticas de seguridad entre provincia y las cinco principales ciudades santafesinas. “Respaldamos plenamente lo actuado en materia de política de seguridad. No es momento de mezquindades ni debates estériles. Es muy grave lo que está pasando en Santa Fe. Los episodios y el recrudecimiento de la violencia en estos primeros días del año son una muestra cabal de la resistencia a los cambios profundos y concretos que han sido introducidos en materia de seguridad, concretamente, en la lucha contra las mafias y la criminalidad”, señalaron los ediles.



Angelini pidió medidas urgentes



Federico Angelini, diputado de Juntos por el Cambio y referente macrista en Santa Fe afirmó que la emergencia en seguridad “debe ser una prioridad para nuestra provincia”, pero advirtió que “no es válido presentarla ni aprobarla en un texto ómnibus”.



Para el legislador “la inseguridad en Santa Fe es alarmante; en Rosario, de hecho, ya tenemos más de un homicidio por día en lo que va del año, una situación que desborda a la cúpula policial y nos deja aún más desamparados ante el delito como ciudadanos. Nos parece que los niveles de violencia y delito actuales requieren medidas urgentes y declarar a la provincia en emergencia, pero esto no puede ser a través de los mecanismos que propone el gobernador”



El macrista le pidió a Perotti que presente un proyecto de ley para que se trate en Extraordinarias en la Legislatura. “¿Por qué unificar todo en un solo proyecto; por qué no avanzamos en lo más importante, que es mejorar la seguridad de los santafesinos?. Unificar todas las emergencias en una sola iniciativa no nos parece adecuado porque estaríamos incurriendo en los mismos superpoderes que le criticamos al Gobierno Nacional, donde, a través de la palabra solidaridad, se camuflaron varias emergencias, impuestazos y congelamiento de jubilaciones. No podemos permitir que en Santa Fe pase lo mismo y avalar que el Ejecutivo de turno pueda saltar, incluso, mecanismos de control para efectuar contrataciones”.



Angelini expresó que “no es constructivo hacer de la emergencia un tema político de tironeo entre los gobernantes salientes y los entrantes. Hay temas urgentes que merecen que en la Legislatura avancen con mayor celeridad y la demora por disputas políticas, de ir por todo, nos sale muy caro porque a los santafesinos nos están matando”.