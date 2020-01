https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 14.01.2020 - Última actualización - 21:03

21:00

Crisis en seguridad

Más agentes de fuerzas federales y redistribución "según las necesidades"

El gobierno provincial informó que llegarán 2900 efectivos. No obstante, desde Nación no lo confirmaron y hablaron de una redistribución de las fuerzas que ya se encuentran en Santa Fe.

Foto: Gentileza



Foto: Gentileza

Crisis en seguridad Más agentes de fuerzas federales y redistribución "según las necesidades" El gobierno provincial informó que llegarán 2900 efectivos. No obstante, desde Nación no lo confirmaron y hablaron de una redistribución de las fuerzas que ya se encuentran en Santa Fe. El gobierno provincial informó que llegarán 2900 efectivos. No obstante, desde Nación no lo confirmaron y hablaron de una redistribución de las fuerzas que ya se encuentran en Santa Fe.

El Ministerio de Seguridad de la provincia puso en marcha el mecanismo de cooperación reforzado con fuerzas federales para realizar operativos de saturación en todo el territorio santafesino.

La etapa operacional de coordinación de la Policía de Seguridad y la Agencia de Investigación Criminal provinciales con las cuatro fuerzas federales, entró en actividad minutos después de que el gobernador y el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín, acordaran con intendentes una nueva Mesa de Coordinación en Seguridad Local.

“En pocas horas institucionalizamos una nueva dinámica entre actores de todo el arco político de la provincia. Y sin dilaciones, le dimos músculo a lo acordado al instrumentar un nuevo plan de acción con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación”, dijo Saín.

En el marco de esa coordinación ministra de Seguridad, Sabina Frederic dispuso que el comando operacional del esfuerzo federal recaiga en el comandante de Gendarmería Ramón Galván. La nueva ingeniería integrará 2200 efectivos de Gendarmería y unos 700 de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria a operaciones sobre el territorio diseñadas y conducidas por el jefe de Policía, Víctor Sarnaglia.

Luego de ser recibido por el gobernador de Santa Fe, Galván intervino en la primera reunión de análisis de las próximas acciones, que presidió el Secretario de Seguridad de la provincia, Germán Montenegro, en instalaciones del Ojo en Rosario.

La nueva unidad de trabajo estableció una forma de funcionamiento, comunicación troncalizada y la ampliación del acceso de la fuerza provincial a información de inteligencia criminal de los analistas del Ojo.

“El análisis de grandes volúmenes de información criminal orientará las operaciones en el terreno. De esta manera lograremos un mayor rendimiento del esfuerzo policial. Para atender la emergencia y para dejar establecido un mecanismo institucional que le devuelva la tranquilidad a la gente”, explicó Montenegro.

OTRA VERSIÓN

Según medios nacionales, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación así informaron que no está decidido el desembarco de gendarmes y que reorganizan a los oficiales que ya están en esa zona hacia las áreas más problemáticas.

Además, avanzan en la creación de un Comando Conjunto de fuerzas provinciales y federales para destinar recursos en la ciudad de Rosario.

Según confirmaron, la ministra de Seguridad Sabina Frederic se comunicó con su par de Santa Fe, Marcelo Saín, para avanzar en ese acuerdo y para redistribuir los efectivos ‘según las necesidades‘.