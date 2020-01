https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Aclaración

El Municipio de Santo Tomé no tenía información de la familia de la bebé que murió por abandono

Cintia Ghiretti, directora de Acción Social, explicó que se habían asentado irregularmente y "el sistema público local no tenía registro que hayan necesitado a algún organismo del Estado".

Foto: Archivo El Litoral

Luego del caso de la bebé de 11 meses que murió por abandono en Santo Tomé, desde la Municipalidad manifestaron que no tenían información de la familia. "El primer contacto que tuvimos en relación a esta familia fue este lunes al mediodía", aseguró a El Litoral Cintia Ghiretti, directora de Acción Social. En ese sentido, la funcionaria explicó que la falta de datos se debe a que a fines de junio del 2019 "se habían asentado irregularmente en el barrio Costa Azul y el sistema público local no tenía registro que esta familia haya necesitado a algún organismo del Estado". Aparentemente, en ese lugar convivían dos adultos, cuatro niños y la abuela materna. En el caso de los menores sólo uno tiene edad escolar y desde el Municipio estiman que cursaba en la ciudad de Santa Fe. Cabe recordar que por este hecho fueron aprehendidos el padre (40) y la madre (29) de la bebé. Al respecto, Ghiretti comentó que "el resto de los menores fueron trasladados para realizarles un examen médico y al no haber ningún adulto responsable quedaron a cargo de la Dirección Provincial de Niñez".

