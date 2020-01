Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Solidarios de verdad

Albano

"Se va a realizar el Festival Folclórico de Guadalupe, fiesta ya propia de la ciudad de Santa Fe. La entrada es una donación. Ahora bien: hay gente que dona un pañal descartable, no un paquete. Pero sí se lleva una heladerita con cerveza. ¿Cómo debe entenderse esa entrada y esa donación? Pongámonos las pilas y seamos solidarios como corresponde”.

Parque de la Constitución

Santiago J. González

“Leí la nota de Juan Ignacio Rodríguez ‘Dar la vuelta al lago’, una odisea para corredores y caminantes, donde describía el estado del Parque del Sur. Le agregaría también el Parque de la Constitución. Fui el viernes y está bastante crecido el césped, incluso en la zona donde está el monumento”

Arreglo de calles en Sauce Viejo

Viviana Farioli

“Pasado el exitoso Festival del Pescador, los vecinos de Adelina Este, Centro y Los Conquistadores, solicitamos al presidente comunal de Sauce Viejo tenga a bien realizar una obra en serio en las calles principales, sobre todo la Diagonal 8, calles 75 y 63, arterias de gran circulación. Hacen falta nivelación, desagües correctamente hechos y renovación del ripio, cuando no una pavimentación. Vale aclarar que estos son pedidos de larga data. Muchas gracias”.

Opinión

Ercilio Ferri

“Un gobernante, no pudiendo practicar de manera conocida la virtud del liberal, sin salir por eso perjudicado, debe, si es prudente, no preocuparse de ser tachado de mezquino, porque con el tiempo irá siendo tenido cada vez por más liberal, al ver sus súbditos que son su patrimonio le bastan rentas. Puede defenderse de los que le hacen la guerra y puede llevar a cabo grandes empresas, sin gravar al pueblo. De manera que es liberal con todos aquellos a los que no les quita nada, que son muchísimos y mezquino con todos aquellos a los que no da, que son pocos. Muchas gracias y felicidades para esta sección de Lectores de este prestigioso medio, en este nuevo año que ha iniciado”.

El campo, nuestra gloria

Alfredo Salomón

“Después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, terminé la escuela primaria, quiere decir que lo que voy a contar lo viví. Italia estaba devastada por la guerra, había hambre y la Argentina le mandaba carne y trigo, producto de nuestros campos, que nos daba la leche, carne, el pan. El campo era la gloria nuestra, la alegría, nuestro respaldo y escudo. Argentina era tierra de promisión; aquí venían a hacerse la América. También en el 45 asomó la figura del coronel Perón, quien fue secretario de Trabajo y Previsión. Los afiliados al peronismo tenían prioridad en los trabajos. Había muchos vagos que se veían favorecidos y había gente capaz que quedaba relegada por no estar afiliada; mucho acomodo. Perón hizo muchas cosas buenas, creó escuelas, fábricas, pero no controló esa vagancia que se metió y le hizo el entorno, el que al final terminó asfixiando al mismo Perón. Hoy en la Argentina tenemos 2 millones de personas jubiladas que no aportaron, gente que necesita comer. Y cuando Susana Giménez dijo ¿por qué no se van a trabajar todos al campo? ¡¡se ofenden...!! Los argentinos tenemos que unirnos, no debemos pelear por ideas políticas o por avivados. Peleemos por nuestro país que en otro tiempo fue la gloria. Volvamos a ser los que fuimos, ¡una verdadera potencia!, el país que le mataba el hambre a otros países”.