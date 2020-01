https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo aseguró Miguel González, secretario General del municipio, quien respondió a la acusación del concejal Carlos Pereira. El opositor advirtió la ausencia de móviles de la Guardia de Seguridad Institucional y criticó que el gobierno municipal ofrece “menor presencia y control”.

Un comienzo de año caótico atraviesa la ciudad de Santa Fe en cuanto a los hechos de inseguridad. Ante este panorama adverso, el concejal Carlos Pereira (Juntos por el cambio) denunció, a través de un comunicado, que “la Guardia de Seguridad Institucional del Municipio (GSI) ha sido retirada de la calle y del espacio público. La GSI venía cumpliendo un importante rol en el patrullaje de la vía pública, y si bien es un cuerpo no armado, es destacada la tarea que ha realizado en materia de refuerzo en la detección de situaciones delictivas o presuntamente delictivas, complementando el rol que al efecto cumplen las fuerzas de seguridad provinciales y federales”, aseveró.



El gobierno municipal no tardó en defenderse y Miguel González, secretario General del municipio, sostuvo: “La GSI nunca se fue de la calle, no entiendo estos dichos de un concejal que dice que cambió el sentido. Para cambiar el sentido de la GSI hay que modificar la norma que da cuenta de porqué se formó y para qué”.





Respecto a la acusación de Pereira, quien mencionó que “mientras se habla de la necesidad de mayor ‘patrullaje’ en la vía pública, la ciudad de Santa Fe ofrece menor presencia y control”; el secretario General analizó que “el rol de la GSI no tiene que ver con el patrullaje tal como se espera de un patrullero policial, su rol es otro”.





La falta de mantenimiento de los rodados de la GSI fue una de las primeras denuncias que realizó la gestión de Emilio Jatón a la anterior intendencia, al no poder utilizarlas durante el fuerte temporal que sufrió la ciudad el sábado 14 de diciembre.





“Había una enorme cantidad de vehículos fuera de funcionamiento de la propia GSI, con lo cual lo primero que tuvimos que hacer es solucionar el problema de los móviles”, comentó González y destacó que la Guardia del municipio continuará “haciendo las tareas de coordinación y prevención que debe hacer junto a los vecinos, pero no tiene que ver con el tipo de trabajo que hace un policía, son tareas diferentes”.





En el mismo comunicado, Pereira expresó que “el actual Gobierno Provincial, ante la ola delictiva que padece la provincia y la ciudad, ha tomado la decisión de una mayor coordinación de las políticas de seguridad con los Municipios. Se ha hablado de ‘Mesas de Coordinación’. Decisión que nos parece acertada y que hemos venido reclamando desde hace varios años ya que son las autoridades locales quienes mejor conocen los problemas, la dinámica del delito y las situaciones que se suceden en el territorio que gobiernan. Pero queremos alertar que este nuevo panorama se da en un contexto en donde el intendente de la ciudad de Santa Fe viene tomando decisiones que alejan al municipio de la problemática de la seguridad”.





En esta línea, el edil opositor sostiene que “en el nuevo organigrama de secretarias de la Municipalidad ha desaparecido la Subsecretaría de Seguridad, habiendo sido reemplazada por una Subsecretaría de Convivencia Ciudadana. El cambio terminológico no es casual e implica un verdadero cambio de rumbo: no es lo mismo trabajar por la ‘convivencia’ que por la ‘seguridad’. Trabajar por la seguridad implica involucrarse en las políticas de prevención del delito”.





El secretario General, al ser consultado sobre su parecer de estas declaraciones, dijo: “Corren por su cuenta y la verdad me parece un desconocimiento o simplemente una animosidad de poner, en un momento muy crítico social, en vilo a la sociedad. No se pueden hacer declaraciones sin tener nivel de responsabilidad”.

Marco regulatorio de la GSI



A mediados del 2018 se sancionó una ordenanza que establece los criterios de selección de personal, funcionamiento, deberes y obligaciones de la GSI.



Dentro de sus objetivos, el cuerpo preventivo deberá “ejercer presencia en lugares públicos para advertir a las autoridades sobre posibles hechos delictivos y vandálicos; colaborar con los organismos de tránsito en caso de accidentes, tumultos o manifestaciones populares dentro del ejido urbano, y colaborar en eventos públicos de concurrencia masiva”.





La GSI dependerá orgánicamente de la Dirección de Seguridad Institucional y funcionalmente del Programa de Seguridad Institucional dependiente de la Subsecretaría de Prevención y Seguridad ciudadana municipal, o quien la reemplace a futuro. Actuará las 24 horas todos los días del año, y para ello esa dirección tendrá que organizar su personal.





Entre los deberes y obligaciones de los funcionarios públicos de la Guardia Urbana, la norma puntualiza: “Solicitar auxilio y dar intervención a la Policía Provincial en todos los casos en que fuera necesario; abstenerse de hacer uso de la fuerza en los casos que intervenga y dar aviso a las fuerzas de seguridad; actuar con imparcialidad, garantizando los derechos de todas las personas sin ningún tipo de distinción ni discriminación”. El impulsor de la ordenanza, sancionada por unanimidad, fue el ex concejal Sergio Basile (FPCyS).