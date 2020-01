https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Alumnos sin obra social

Por la crisis, aumentaron las consultas en el centro de salud de la UNR

No se trata de un servicio muy popular; pero la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ofrece desde hace 15 años una atención gratuita en el centro de salud 7 de Abril, para todos los alumnos de la institución que no posean cobertura médica.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com El espacio, que estrenó sede en 2018 en calle Alvear 724, atiende aproximadamente 10 mil personas por año, pero en el último tiempo esa demanda se multiplicó, por la crisis económica. Según contó a El Litoral la nueva directora del centro de salud, Dolores Marc, el escenario económico negativo generó “un aumento en las consultas” de alumnos de la UNR que no poseen obra social, justamente por la pérdida de empleo de sus padres y el fuerte encarecimiento de las prepagas, que obligaron a que una gran población estudiantil se volcara a la salud pública. Aunque las estadísticas concretas y oficiales estarán listas posiblemente para el mes de febrero, la directora adelantó que se “notó un aumento importante” de estudiantes que se acercaron a calle Alvear al 700 para ser atendidos de manera gratuita. En este sentido, la directora Marc aclaró que el rector de la UNR, Franco Bartolacci, actualizó los fondos destinados al servicio del centro de salud en pos de mejorar las prestaciones y de lograr “llegar a los que más lo necesitan de manera eficiente”. Además, adelantó que se creará una Consejería en Salud Sexual Integral, de modo de poder abordar con seriedad distintos casos que pudiesen llegar al centro de salud y, así, darles una atención acorde a las necesidades de los pacientes. “En los últimos meses tuvimos dos casos importantes: una joven abusada y otra con un embarazo no deseado”, detalló Marc. “El objetivo para este 2020 es poder ampliar los servicios que ofrecemos con la nueva Consejería, mejorar la cobertura médica, la cual también posee centros de salud en Zaballa y Casilda, y consolidar una salud universitaria pública, gratuita e inclusiva”, expresó Marc. 7 de Abril Desde su fundación en el año 2005, el Centro de Salud 7 de abril (que toma su nombre por el Día Mundial de la Salud) atiende a la comunidad universitaria sin cobertura médica. Creció tanto en número de profesionales como en la cantidad de servicios que ofrecen. Por lo general atienden alrededor de 10 mil consultas anuales, tanto en la sede local ubicada en calle Alvear como en los anexos que funcionan en las localidades de Casilda y Zavalla. Además de la atención médica primaria, el Centro de Salud cuenta con atención en diversas especialidades médicas tales como Clínica, Nutrición, Odontología, Farmacia, Bioquímica o Ginecología. En tanto además de la atención médica primaria, el Centro de Salud cuenta con atención en diversas especialidades médicas tales como Clínica, Nutrición, Odontología, Farmacia, Bioquímica o Ginecología. Según había explicado a este medio el director anterior, Guillermo Scarinci, las áreas más demandadas por la comunidad son la Clínica y la Ginecológica: “Nosotros con el tema de Ginecología trabajamos con mujeres que se acercan al Centro de Salud pero además tenemos todo un protocolo que tiene que ver con hacerse estudios como el Papanicolau para quienes vengan, por ejemplo, a buscar pastillas anticonceptivas. Este protocolo se utiliza para cuidar la salud de nuestras estudiantes”. Por otro lado, y en un trabajo coordinado con la Dirección de Orientación Estudiantil de la Universidad, funciona también un área de Psicología: “Las consultas más frecuentes en este ámbito tienen que ver con el desarraigo, el estrés o miedo a los exámenes. Por eso, además de las consultas realizamos talleres en conjunto con Orientación Vocacional como para trabajar esto e incorporando otras cuestiones importantes como la alimentación”, había señalado Scarinci. Es importante recordar que quienes no posean ningún tipo de cobertura social o médica y deseen acceder a los servicios que ofrece la Dirección de Salud pueden acercarse durante cualquier momento del año a Alvear 724 de lunes a viernes en el horario de 8 a 18 horas con un Comprobante de Certificación Negativa de Anses y un Carnet de Vacunación (para comprobar si se tienen todas las vacunas y aplicar las que no se tengan). Una vez allí, la Dirección comprueba que el solicitante se encuentre en la Base de Datos de la UNR y luego se le arma una ficha para que puedan acceder a la cobertura. Para obtener más información llamar durante el horario de atención al teléfono 0341-4259296. Sin empleo ni obra social La desocupación en el Gran Rosario fue del 8,7% en el tercer trimestre del año, lo que representa una baja del 2% respecto al segundo trimestre del año, mientras que a nivel nacional ascendió al 9,7%, de acuerdo al relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo al guarismo consignado por el organismo nacional en noviembre, 53 mil rosarinos no tuvieron trabajo, de un total de 608 mil habitantes en condiciones de ingresar al mercado laboral. Sin embargo, este índice contrasta con el informe realizado por el observatorio del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), que registró un 15,2% de desocupación durante el tercer trimestre de este año, lo que representa un 1,3% más respecto al mismo período del año pasado. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

